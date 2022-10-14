審計部指高端合約5大缺失 藍委批民進黨：自己人不演了
審計部報告指國產高端疫苗多次延遲交貨、衛福部卻遲未開罰等5大缺失，引發外界質疑政府護航。對此，國民黨立委洪孟楷今（14）日受訪批評，全民都覺得奇怪的事，當民進黨政府遇到高端就不奇怪，對於自己人就不演了。他也呼籲檢調應釐清，高端價格與合約狀況，「衛福部不想掀開事實，等之後政黨絕對一五一十揭開。」
審計部「COVID-19疫苗採購執行情形專案查核報告」內容直指高端涉及5大缺失，包括多次延遲交貨，衛福部遲未開罰，及未確實推估國人需求，釀疫苗過期銷毀等。行政院長蘇貞昌今受訪定調，若有違法就自然依約而行，「該罰就要罰」；衛福部長薛瑞元則強調，已針對高端進行開罰，且於最後一批驗收，也對超過30天延遲交貨加重處罰，他更直言護航說法「很好玩、很好笑。」
洪孟楷受訪質疑，全民都認為奇怪的事情，當民進黨政府遇到高端就不奇怪了，過去高端沒做三期實驗就發EUA（緊急使用授權）讓國民施打，但整整一年過去，還有將近170萬劑被迫銷毀，過程沒依照合約規定，這樣的高端國人能放心？民進黨政府要掩護高端到什麼程度？
洪孟楷表示，高端價格與合約狀況都無法清楚交代，國人當然覺得疑點重重，他呼籲檢調應該動起來，調查誰利用高端炒作股價，藉此牟取不當暴利。洪孟楷更說，衛福部不想掀開的事實，「等之後政黨輪替，絕對一五一十全部揭開，絕不讓任何人有機會發國難財。」
洪孟楷也批，民進黨護航一百種理由與藉口，但要依法行政也有一百種方式，「民進黨越是護航、包庇，還有高高舉起、輕輕放下，就越讓人覺得是不是對自己人就不演了」。他認為，該怎麼做就應該怎麼做，中華民國法令都規定很清楚，應開罰或扣款的都不可放過。