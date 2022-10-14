林佳龍頻開「芭樂票」撒幣　國民黨批根本是「渣男」行徑

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葉元之表示，林佳龍不回答預算從哪裡來，還繼續加碼，四年要編百億觀光基金，每年要增加二五億元。若是如此，新北市每年預算呈等比級數的成長，令人擔心到選前最後一刻，林佳龍會不會又提出更多灑狗血的政見？但新北市一年總預算約1,800億元，林佳龍開出來的預算已經超過300億元，佔了六分之一，非常誇張！
當外界質疑錢從哪裡來？葉元之表示，林佳龍不但沒有說清楚，甚至扯新北耶誕城，說只要新北市政府少辦一些活動的錢就出現了，但新北耶誕城一年預算僅2000多萬，不辦活動，還是有300多億元的缺口，林佳龍根本是迴避問題，轉移焦點。
葉元之提及，中央曾發佈一項公文給地方政府，如果當年度新增給付或補助標準，要予以扣減補助款；如果取消給付或補助標準會增加補助款。換言之中央就是不希望地方政府亂開支票。但林佳龍開出支票增加300億元，中央可能會減少相關補助款，一來一回可能會短少600億元預算，林佳龍應該說明清楚。
林鼎超則列舉林佳龍擔任台中市長及交通部長期間，亂花錢的不良記錄，包括擔任台中市長期間愛亂花錢，每年舉債近200億，當時連民政局跟地方人士座談就編列了2.7億元；2018台中花博虧損了38億；簽千億海水採礦MOU卻險被一人公司詐騙等；此外，交通部長任內花了1.5億元推「UMAJI」App，卻成效極差被監察院提出糾正。他質疑，林佳龍在台中市長或交通部長任內的施政多是用花錢堆積出來，但成效都很差，如今在新北又頻開「芭樂票」，錢從哪裡來說不清楚？難道又要用浪費納稅錢來「詐騙」新北市民嗎？
「潮水退了才知道誰沒有穿褲子」，林鼎超表示，林佳龍根本是個「草包」，不知道預算要怎麼安排？不知道要如何依據法源？只想著要怎麼講才能騙到選票。