台股絕地大反攻！終場強彈317點、收復萬三 電金傳齊揚
美股13日絕地反攻，4大指數強彈，帶動亞股今（14）日齊揚，台北股市也開高走高，終場上漲317.39點，收在13128.12點，一口氣再度收復萬三大關，漲幅2.48%，成交金額2067.02億元，權值股台積電終場上漲17元至412元，漲幅4.30%。其他種重要電子股也同步勁揚，聯電、世界先進、力積電強漲約5.31至8.35%。今日盤面焦點為電子、金融以及傳產股齊揚，IC設計族群齊衝，相關個股與ABF載板三雄多檔亮燈漲停，面板族群紅通通，貨櫃三雄表現不俗。不過，國門開放第二日，航空族群仍持續疲弱，航空雙雄逆勢走跌。
美國9月份消費者物價指數（CPI）高於預期來到8.2%，美股13日上演大驚奇，其中，道瓊指數從原本跌500多點拉回，終場暴漲827點，那斯達可、標普500、費城半導體指數也都上漲逾2%。4大指數強彈，帶動亞股今日齊揚，日股、韓股上漲約2.34%至3.34％，港股漲約3.55%。
受到美股激勵，台北股市開高走高，終場上漲317.39點，收在13128.12點，一口氣再度收復萬三大關，漲幅2.48%，成交金額2067.02億元，權值股台積電晶圓代工龍頭、權值股台積電昨日法說會，第3季每股盈餘創新高，毛利率衝破60%，股市今日站上5日均線，且領軍上攻，終場上漲17元至412元，漲幅4.30%。同樣為晶圓代工聯電強漲6.32%、世界先進上漲5.31%、力積電漲幅則勁揚8.35%。
今日盤面焦點為電子、金融以及傳產股齊揚，其中，IC設計族群齊衝，創惟、新唐、天鈺、立積、亞信等多檔漲停，ABF載板三雄也不遑多讓，全員強攻漲停板；面板族群紅通通，群創、彩晶、友達走揚2.08至5.60%；貨櫃三雄表現不俗，萬海、長榮、陽明皆強漲逾5%；不過，國門開放第二日，航空族群仍持續疲弱，航空雙雄逆勢走跌，下滑超過3%。