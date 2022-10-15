2022九合一大選
COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

特企／上班族福音！百搭人氣料理包　限時免費兌換

▲繁忙的日常，讓來一客料理包溫暖餐桌生活的每一刻！（圖／品牌提供）
▲繁忙的日常，讓來一客料理包溫暖餐桌生活的每一刻！（圖／品牌提供）

本報訊

2022-10-15 11:00:00

超人氣新品「來一客料理包」透過高阻隔軟包材配合高溫高壓殺菌技術，完全不添加防腐劑就能常溫貯存，簡單加熱就能重現職人煴火精燉的美味饗宴，現於康是美及7-ELEVEN火熱販售中！為了每個和時間賽跑、在忙碌生活中認真奮鬥的你，10月17至10月21(18:00~22:00)，只要憑工作證就能於康是美時代門市免費兌換，每天限量288份，讓來一客料理包作為下班後溫暖的療癒補給！

我是廣告 請繼續往下閱讀
辛苦工作了一整天，採買食材後回到家又要花時間備料、烹調，享用晚餐的時間又拖得更晚了，現在就讓人氣新品來一客料理包來解決困擾吧！濃郁辛香的「黑胡椒豬肉」、「辣燉咖哩雞」、「麻婆豆腐」登場，只要輕鬆地加熱，搭配簡單的白飯、麵條或麵包，每一口都能品嘗到職人堅持的料理魂技藝！

黑胡椒豬肉

「黑胡椒豬肉」上市後即成為人氣口味！以台式牛排黑胡椒醬為基底，將蒜頭和洋蔥炒出辛香後，加入自磨的黑胡椒粒，經精準火候與配方慢熬，層次平衡亦不膩口，正是迷人關鍵所在！不同於一般以豬柳或豬肉絲作炒煮，採用每隻豬只有四塊的稀有豬腱肉，是肉質細緻、油脂少、柔韌帶有彈性的部位，佐以黑胡椒醬細細燉煮入味、口感十足。

辣燉咖哩雞

「辣燉咖哩雞」則是一道日常必備的百搭口味。選用來自日本的咖哩，特別加入可可粉來提升香氣，唯有以慢火精心「燉」煮，才能將蔬菜的鮮甜和雞腿肉的香氣融合在濃濃咖哩中，品嚐其中能感其細緻不凡。

麻婆豆腐

「麻婆豆腐」選用品質佳的四川紅花椒及青花椒，由原料新鮮煸取花椒油，特以研製工法將花椒入油煸出香氣再行烹調，為的是留住最好品質的風味，再依研製的黃金比例來增添香麻層次，舌尖上的爽感搭配滑嫩豆腐丁與白飯，每一口都是精華呢！

來一客料理包免除備料、長時間燉煮等繁瑣步驟，相當推薦列為居家常備的首選。10月17~21號，18:00~22:00（換完為止），下班後就拿著工作證（含所有員工證、教師證、軍人證、護理證等），到康是美時代門市兌換（地址:台北市信義區忠孝東路五段6號-市府轉運站1樓），免費品嘗看看這一客溫暖的美味饗宴吧！

康是美開藥局「同業怕爆」？藥師點2關鍵　網喊藥價有救

煮水餃免開火！達人曝「微波爐食譜」　上班族也能方便煮

過半上班族因疫情福利縮水　近4成錯失加薪機會

提離職「真正規則」曝光！一堆上班族搞錯　主管話術超賊

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀