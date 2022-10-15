特企／上班族福音！百搭人氣料理包　限時免費兌換

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黑胡椒豬肉
「黑胡椒豬肉」上市後即成為人氣口味！以台式牛排黑胡椒醬為基底，將蒜頭和洋蔥炒出辛香後，加入自磨的黑胡椒粒，經精準火候與配方慢熬，層次平衡亦不膩口，正是迷人關鍵所在！不同於一般以豬柳或豬肉絲作炒煮，採用每隻豬只有四塊的稀有豬腱肉，是肉質細緻、油脂少、柔韌帶有彈性的部位，佐以黑胡椒醬細細燉煮入味、口感十足。
辣燉咖哩雞
「辣燉咖哩雞」則是一道日常必備的百搭口味。選用來自日本的咖哩，特別加入可可粉來提升香氣，唯有以慢火精心「燉」煮，才能將蔬菜的鮮甜和雞腿肉的香氣融合在濃濃咖哩中，品嚐其中能感其細緻不凡。
麻婆豆腐
「麻婆豆腐」選用品質佳的四川紅花椒及青花椒，由原料新鮮煸取花椒油，特以研製工法將花椒入油煸出香氣再行烹調，為的是留住最好品質的風味，再依研製的黃金比例來增添香麻層次，舌尖上的爽感搭配滑嫩豆腐丁與白飯，每一口都是精華呢！
來一客料理包免除備料、長時間燉煮等繁瑣步驟，相當推薦列為居家常備的首選。10月17~21號，18:00~22:00（換完為止），下班後就拿著工作證（含所有員工證、教師證、軍人證、護理證等），到康是美時代門市兌換（地址:台北市信義區忠孝東路五段6號-市府轉運站1樓），免費品嘗看看這一客溫暖的美味饗宴吧！