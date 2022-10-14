2022九合一大選
COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

PLG／聯盟票房持續高開　第2季總進場人數暴增到362666人

▲PLG推出第一套6隊授權公仔「XAP x P. LEAGUE+ 吊卡收藏玩具組」。（圖／PLG提供）
▲PLG推出第一套6隊授權公仔「XAP x P. LEAGUE+ 吊卡收藏玩具組」。（圖／PLG提供）

記者黃建霖/臺北報導

2022-10-14 15:34:022022-10-14 15:35:12

P.League+即將展開第三季，今(14)日也舉辦2022-23賽季的開季記者會，會上公布了這一季的贊助商、主視覺、聯名商品和合作計畫。同時執行長陳建州也在記者會上公布上一季的數據成長。

我是廣告 請繼續往下閱讀
PLG職籃聯盟創立以來的四大目標就是要更職業化、娛樂化、數據化、產業化，今天在記者會上，聯盟方面希望以數字來說明上一季的成長，同時以此當作一個參考，新賽季要更突破。

上賽季PLG人氣持續攀升，兩季以來平均最高同時在線人數成長120%，在總冠軍賽最高同時在線人數更衝上169920人；觀看次數累積37820321，曝光次數累積499524466次；YouTube觀看人數分析，平均在線人數43919人，平均累積觀看人數331757。

至於進場人數方面，也從第一季總進場人數223061人，成長到第二季總進場人數362666人；季後賽的進場總人數更從32365人提升至84897人，超過260%的躍升幅度。

陳建州表示，第三季開始要先把這些數字「擦掉」，要更努力的從零開始，把這些數據再創新高。同時他也透露本季的裁判、場控委員加技術顧問達到30多位，持續提升專業度。裁判也在季前到高雄進行研習，優化的過程需要時間，希望球迷能支持。

宣布今年將用「Oh My PLG」做為年度口號，在視覺上也大膽跳脫框架，採用大色塊撞色的強烈風格，要讓球迷朋友們在新一季不斷驚呼連連。開季記者會同時公佈新一季賽程，以及針對球員註冊相關細則的調整，提供球團和整個環境更完善的制度和更健全的發展方向。經過前兩季的努力，新一季PLG也與數位資產管理平台Steaker攜手合作，Steaker將以八位數的贊助金額全力投入職籃發展。

NBA／拳毆Poole未被禁賽　Green將在熱身賽最後一戰回歸

NBA／直言Poole被揍很罕見　KD：我當年的事無法類比

NBA／稱影片遭惡意剪輯　威少解釋為何沒參加賽前儀式

PLG／聯盟提高洋將最高月薪　由3萬提升到4萬美元

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀