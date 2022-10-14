PLG／聯盟票房持續高開　第2季總進場人數暴增到362666人

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上賽季PLG人氣持續攀升，兩季以來平均最高同時在線人數成長120%，在總冠軍賽最高同時在線人數更衝上169920人；觀看次數累積37820321，曝光次數累積499524466次；YouTube觀看人數分析，平均在線人數43919人，平均累積觀看人數331757。
至於進場人數方面，也從第一季總進場人數223061人，成長到第二季總進場人數362666人；季後賽的進場總人數更從32365人提升至84897人，超過260%的躍升幅度。
陳建州表示，第三季開始要先把這些數字「擦掉」，要更努力的從零開始，把這些數據再創新高。同時他也透露本季的裁判、場控委員加技術顧問達到30多位，持續提升專業度。裁判也在季前到高雄進行研習，優化的過程需要時間，希望球迷能支持。
宣布今年將用「Oh My PLG」做為年度口號，在視覺上也大膽跳脫框架，採用大色塊撞色的強烈風格，要讓球迷朋友們在新一季不斷驚呼連連。開季記者會同時公佈新一季賽程，以及針對球員註冊相關細則的調整，提供球團和整個環境更完善的制度和更健全的發展方向。經過前兩季的努力，新一季PLG也與數位資產管理平台Steaker攜手合作，Steaker將以八位數的贊助金額全力投入職籃發展。