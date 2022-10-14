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蔡依林最想吃「蛋炒飯」！丁寧揭藝人辛酸：非常人能承受

▲演員丁寧12日在臉書感慨發文，表示「藝人，只是意志力比較強的人」。（圖 / 丁寧臉書）
▲演員丁寧12日在臉書感慨發文，表示「藝人，只是意志力比較強的人」。（圖 / 丁寧臉書）

娛樂中心／綜合報導

2022-10-14 15:09:39

女星丁寧在演藝圈打拼多年，演技純熟，2018年以電影《幸福城市》奪下金馬女配角獎，也多次提名金鐘獎，戲約不斷；她和美國籍丈夫馬修結婚12年，育有1女2子，家庭事業兩得意。時常在臉書分享生活的她，12日卻感慨發文，表示「藝人，只是意志力比較強的人」，掀起熱議。

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丁寧藉著適合「惆悵一下」的秋天，在臉書感性發文，表示「藝人，只是意志力比較強的人」，因為常看到一些新聞報導某個藝人如何凍齡逆齡狀況超好，下面就有很多酸辣毒的留言，像是「不就是靠錢堆出來」、「假的要死」和「幾歲了還姐勒」之類的。

▲丁寧在臉書發文「藝人，只是意志力比較強的人」。（圖／翻攝自丁寧臉書）
▲丁寧在臉書發文「藝人，只是意志力比較強的人」。（圖／翻攝自丁寧臉書）
這也讓她回想當初生完孩子，為了瘦下來，餵完奶晚上跑5K，不吃油炸澱粉甜食不坐下，斤斤兩兩計較，就是要塞進之前的衣服，因為要工作了，她說「看過一個新聞，蔡依林最想吃的是『蛋炒飯』，從肢體不協調到武林高手，謝金燕全身沒有一根骨頭舒服，但在舞台上又唱又跳，王宇婕國字不認得幾個整本劇本都是台語羅馬拼音，何如芸蹲在地上背台詞背到要哭了，演員冬天下水夏天棉襖」。

▲女星丁寧在臉書感慨發文「藝人，只是意志力比較強的人」。（圖／翻攝自丁寧臉書）
▲女星丁寧在臉書感慨發文「藝人，只是意志力比較強的人」。（圖／翻攝自丁寧臉書）
丁寧接著說，正常人痛苦時想趕快忘記，演員卻試著鉅細靡遺的紀錄下自己的痛，下次詮釋角色，「這些，都不是一般人可以承受的。我們沒有比較美比較幸運，我們只是知道，如果做不到，會影響一組跟我們一起工作的人，我們已是最輕鬆的環節，至少不能拖累別人」。

她也透露「我們只是不希望別人對我們失望。我們只是在做好自己的事而已。秋天，真的來了，孩子也要段考了，真惆悵」，最後，她也在文末Hashtag「意志力異於常人叫藝人」、「藝人只是最不願意拖累別人的人」。

▲▼52歲丁寧狀態逆齡。（圖／翻攝自丁寧臉書）
▲▼52歲丁寧狀態逆齡。（圖／翻攝自丁寧臉書）
▲▼52歲丁寧狀態逆齡。（圖／翻攝自丁寧臉書）
 
貼文一出，掀起熱議，「姐妳太厲害了」、「看著看著都想拍拍你們，辛苦了，你們都很棒」、「藝人真的是異於常人！加油」、「任何光鮮亮麗的背後都是汗流浹背加強大意志力在支撐」、「吃著麻油雞看這內容，我覺得，藝人是異於常人，能忍人所不能忍」；也引起許多藝人共鳴，像何如芸留言「心有戚戚焉……我也好想吃飽喔」，米可白也說「真的，我們只是不想拖累別人」，李燕也回「寫的真淋漓盡致」。（編輯：郭佩蓉）


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