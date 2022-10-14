距今約140年！美19世紀古董牛仔褲 台幣200多萬賣出
美國新墨西哥州近日舉辦1場拍賣會，1條據稱生產於1880年代的Levi's牛仔褲，以7萬6千美元（約新台幣242萬）的高價售出。買家希望未來能以至少15萬美元（約新台幣478萬）的價格轉售這條牛仔褲。
根據《紐約郵報》報導。這條二手牛仔褲是幾年前在一個廢棄的礦井中被發現的，被認為是現存最古老的Levi's產品之一，來自聖地亞哥的23歲復古服裝收藏家豪波（Kyle Hauper）在新墨西哥州的「Durango Vintage Festivus」拍賣會上，與洛杉磯復古牛仔商店店主史蒂文森（Zip Stevenson），一起成功標下這條古董褲，豪波出90%，後者則出10%的錢，以作為將來可轉手的投資物。
雖然已經有100多年的歷史，但這條牛仔褲狀態仍算良好、耐磨。據悉口袋內部的標籤上，甚至還印著帶有時代特徵的種族主義標語：「the only kind made by White Labor」。
Levi's的發言人表示，美國在1882年曾通過排華法案，該法案將所有華人勞工拒於美國之外長達10年，當時的經營者認為，印上帶有種族意味的口號，有助於提高銷量，也符合當時消費者的看法，不過該公司已在1890年代就停止這項作法，而排華法案也已於1943年被廢除。
報導指出，這條牛仔褲拍賣價為7萬6千美元，加上買方要付給拍賣行的佣金（buyer's premium），總價則高達8萬7000美元（約新台幣277萬）。豪波表示，已經收到了一些潛在買家的詢問，未來希望能以約2倍的價格轉手。