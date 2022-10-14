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中選會公布候選人資格名單！謝和弦不得登記

▲中選會今發布選舉候選人資格名單，謝和弦不得登記為台北市中正萬華區市議員。（資料照片／記者葉政勳攝 ）
▲中選會今發布選舉候選人資格名單，謝和弦不得登記為台北市中正萬華區市議員。（資料照片／記者葉政勳攝 ）

記者翁子竣／台北報導

2022-10-14 15:29:392022-10-14 15:32:33

2022大選即將到來，中選會今（14）日公布民國111年直轄市長、直轄市議員、縣（市）長及縣（市）議員選舉候選人資格名單，總計直轄市長候選人受理登記合規30人、直轄市議員候選人部分受理登記合規742人、縣（市）議員候選人受理登記合規937人。其中，宣布參選台北市中正萬華區議員的藝人謝和弦，則因111年6月違反《毒品危害防制條例》遭判刑確定4個月，並尚未執行完畢，不得登記為候選人。

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中選會發布選舉候選人資格名單，直轄市長候選人受理登記30人、縣（市）長候選人受理登記65人，均符合規定。直轄市議員部分，候選人受理登記745人，符合規定742人，不符合規定者3人。

中選會說明：一、第5選舉區謝和弦因《毒品危害防制條例》案於111年6月23日經台灣新北地方法院110年度簡上字第395號判決確定，處有期徒刑4月，如易科罰金以新台幣1千元折算1日，依111年9月6日台灣高等檢察署刑案紀錄簡覆表，尚未執行完畢，核有公職人員選舉罷免法第26條第4款規定之情事，「不得登記為候選人。」

二、新北市不符合規定者1人：第4選舉區吳建智為平地原住民，依公職人員選舉罷免法第24條第1項規定，選舉人年滿23歲，得於其行使選舉權之選舉區登記為公職人員候選人，依上開規定，吳員得行使選舉權及得登記為候選人之選舉區為新北市第12選舉區（新北市之平地原住民），吳員申請登記為新北市第4選舉區（蘆洲區、三重區）議員候選人，核與公職人員選舉罷免法第24條第1項規定未符，應不准予登記。

三、台中市不符合規定者1人：第4選舉區王朝坤因共同犯農會法第47條之1第1項第2款之交付財物罪，案經台中地方法院判處有期徒刑1年6月，案雖上訴台灣高等法院台中分院，惟108年10月23日上訴駁回，並判決緩刑4年，緩刑期間付保護管束，案於108年10月23日確定，且於111年9月2日登記期間截止前，保護管束執行未畢，核有公職人員選舉罷免法第26條第5款規定之情事，不得登記為候選人。

另外，縣(市)議員候選人受理登記941人，符合規定者937人，不符合規定者4人：一、新竹縣不符合規定者1人：第8選舉區劉珈愷因投票行賄罪經台灣新竹地方法院判處有期徒刑3月，如易科罰金，以新台幣3百元折算1日，褫奪公權1年，案於91年5月31日判決，核有公職人員選舉罷免法第26條第3款規定之情事，不得登記為候選人。

二、彰化縣不符合規定者1人：第5選舉區洪本成因犯貪污治罪條例第5條第1項第3款，經台灣彰化地方檢察署以90年偵字第5315號起訴，92年8月27日經台灣彰化地方法院91年訴字第860號判決免刑確定。免刑判決仍屬有罪判決，核有公職人員選舉罷免法第26條第2款規定之情事，不得登記為候選人。

三、南投縣不符合規定者1人：第2選舉區涂恩平因違反律師法經台灣士林地方法院111年審簡字第48號判決處有期徒刑3月，如易科罰金，以新台幣1千元折算1日。緩刑2年，緩刑期間付保護管束，案於111年5月2日宣判，且於同年9月2日登記期間截止前，保護管束執行未畢，核有公職人員選舉罷免法第26條第5款規定之情事，不得登記為候選人。

四、宜蘭縣不符合規定者1人：第4選舉區吳紹文因刑法第185條之3第1項第2款之不能安全駕駛動力交通工具罪，案經台灣宜蘭地方法院簡易庭判處有期徒刑3月，如易科罰金，以新台幣1千元折算1日，案經上訴台灣宜蘭地方法院而於111年8月2日上訴駁回確定，且於111年9月2日登記期間截止前尚未執行完畢，核有公職人員選舉罷免法第26條第4款規定之情事，不得登記為候選人。

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