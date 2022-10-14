林叨囝仔Sydney「變7寶媽」遭酸！高EQ回應：我會繼續生
已經生了6個孩子的網紅部落客「林叨囝仔 The Lins' Kids」Sydney今年33歲，因此也被稱為「六寶媽」，在臉書有29萬人追蹤的她，最近宣布「又懷孕了」，即將升格為「七寶媽」，消息一出，讓網友又驚又喜。不過，也有人藉此狠酸，她今（14）日也高EQ回應了「你們罵你們的，我會繼續生我的小孩」，被網友讚爆。
Sydney在臉書發文，表示「你們罵你們的，我會繼續生我的小孩」，因為在懷孕消息曝光後，她聽說各大新聞下的留言都很精彩，「一堆難聽不堪入耳的話，說實在，我早已見怪不怪。在懷薇薇時公佈喜訊時，我自己沒想到會這麼轟動，更沒想過連懷孕這種應該是喜事的事，也可以被罵翻酸爆，那時候，我才真的知道，這個社會病的多嚴重」。
Sydney說，現在的她被訓練到，聽到「有錢真好」這種留言還覺得是被稱讚，總好過「生那麼多改天不要哭窮來要補助」，雖然她知道這是「很消極的心態」，「但這就是與酸民文化磨合出來的共存模式」。
不過她也知道這個社會還是充滿著溫暖，「我們期待溫暖的力量要勝過這些惡勢力，我覺得這或許要從文化來探討？過去在台灣長大的人，一生當中或許都在被否定，因為『做對是應該，做不好是該死』，所以父母們挑毛病勝過鼓勵肯定」。
「負面的言語會造就一個人對於自己的內在價值」，她真心替這些人感到遺憾，「只能靠貶低別人來增加自己價值，也因此，我非常重視教育，正向的教養方式，就是希望孩子長大能對社會有貢獻，而不是在鍵盤後當酸民」，最後，她也在文末Hashtag「我完全不會被留言影響請大家放心」，貼文一出，已有2.3萬人按讚，網友也紛紛留言，替她加油打氣，「我超喜歡你們的，不要理酸民」、「會生會養又會教，還肯栽培，一起努力的夫妻是很好的榜樣」。（編輯：郭佩蓉）