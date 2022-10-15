華碩最新「可攜式螢幕」上市！控制面板升級 製圖超方便
華碩近日推出可攜式螢幕「ASUS ProArt Display PA147CDV」，內建14吋、32:9 IPS面板，支援10點觸控、Microsoft Pen Protocol 2.0，搭配ASUS Dial旋鈕與可自訂控制面板，讓使用者能快速調整Adobe創意軟體功能，提升工作效率，使用上更直覺易上手；此外，PA147CDV也涵蓋100% sRGB和Rec.709超廣色域，搭配出廠前預先調校至Delta E < 2色彩精準度，影像更加鮮明，目前建議售價為台幣12900元。
華碩指出，ProArt Display PA147CDV配備的控制面板，能將所需的工具、功能放在想要的位置，實現高效工作流程；升級版的ASUS Dial旋鈕，可自訂各種功能，讓使用在無論在操作各式製圖、動畫、剪輯等應用程式時，無需瀏覽工具列或選單，就能選擇不同工具或執行指令，使用更直覺好上手。
ProArt Display PA147CDV還搭載超廣色域，能呈現紅色、綠色和藍色等較深的原色，提供栩栩如生的高保真影像；其也獲得德國萊茵機構TÜV「低藍光」及「不閃屏」認證，能維持螢幕高更新率、消除閃爍影像，降低因長時間使用造成的眼睛乾澀疲勞、視線模糊等不適；透過螢幕操作選單，使用者可調節四種藍光濾鏡設定。
華碩補充，ProArt Display PA147CDV採「機械無段式支架」設計，使用者可隨心所欲調整俯仰角度，取得最佳觀看位置，無論平放於桌面進行素描，或傾斜檢視影片、編輯應用程式時間軸都能更輕鬆自在。PA147CDV也配備多元連接選項，包括一個HDMI和兩個USB-C連接埠，後者透過單一連線也可以提供視訊與電源輸入，讓作業空間更加井然有序。