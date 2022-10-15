華碩推GeForce RTX 4090顯卡！全效能曝　散熱降噪再升級

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此外，華碩也宣布，全新系列同步升級軸向式風扇，共配備7個扇葉和完整阻隔環，可提供較前代風扇多出23.8%風量及19.3%風壓。效能部分，ROG Strix GeForce RTX 4090內建由70安培功率級組成的「12+4相電源」供應，數位控制器則可精確偵測功率，改善功率轉換和平衡表現，進而達到減少雜訊、訊號干擾的功能，建議售價台幣62990元。
華碩提到，另一款TUF Gaming GeForce RTX 4090則附帶3.65 slot插槽，比ROG同系列產品略厚，卡身也較短，僅348mm；壓鑄一體成型護蓋，能直接與鋁製背板契合，加強整體結構，搭配隨附支撐架還能避免PCB下垂，護蓋上更新的TUF標誌另具備支援Aura Sync的ARGB燈光模組，加上方便理線的可拆式魔鬼氈束帶，PC組裝更俐落。
除了背板邊緣的大型出風口，能提供較前代產品高出20%風量，華碩將其散熱系統重新設計，全新的均溫導熱板比TUF Gaming GeForce RTX 3090接觸面積增加35%，可促進熱傳遞效果，搭配8條熱導管，散熱耕能更加分；使用者亦能運用雙BIOS開關選擇效能與安靜模式，或以ASUS GPU Tweak III軟體快速進行顯示卡效能調校，建議售價台幣56990元。
華碩補充，ROG電競聯盟旗下4間網咖盟友，已採用華碩GeForce RTX 4090顯示卡，包括「無限電子競技館-中華店」、「台中快樂Esport網路電競館」、「彰化電競高手」、「北半球電競館-鳳山旗艦店」，若想要第一時間感受其效能的玩家，可以把握時間購買或到場體驗。