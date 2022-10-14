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巷仔內／高端疫苗爭議多　政府出手「越幫越忙」

▲政府有責任扶植國內產業，但出手不是一手遮掩所有弊端，別讓「幫到忙」美意反成「幫倒忙」，失去民心得不償失。（示意圖／取自unsplash）
▲政府有責任扶植國內產業，但出手不是一手遮掩所有弊端，別讓「幫到忙」美意反成「幫倒忙」，失去民心得不償失。（示意圖／取自unsplash）

記者許若茵／台北報導

2022-10-14 19:53:01

國產高端疫苗爭議多，從先前EUA核可疑雲、到近期被揪出逾期交貨卻未遭扣罰、多國不認可高端，以致影響國人出國權益等，件件樁樁都讓外界不免懷疑政府過於護航。政府有責任扶植國內產業，但出手不是一手遮掩所有弊端，別讓「幫到忙」美意反成「幫倒忙」，失去民心得不償失。

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自新冠肺炎疫情爆發以來，高端疫苗爭議不斷。2021年5月28日，指揮中心與高端及聯亞各預採購500萬劑疫苗，同年7月19日，高端取得國內新冠肺炎疫苗專案製造核准（EUA），但由於當時尚無疫苗以免疫橋接試驗等因素備受質疑，後聯亞未取得EUA，更再引發外界牽扯炒股等疑雲。

近期根據審計部送交立院報告，揭露疾管署疫苗採購文件未見價格、保密期限長，在審計部10月6日赴立院財政委員會專題報告書面資料中，再指出高端疫苗逾期交貨，疾管署卻未扣罰、部分疫苗已面臨過期銷毀風險、多數國家未將高端納入疫苗認可清單，導致國人出國權益受損等。時至今日，施打高端疫苗的民眾赴日仍需自費3500元PCR，或是補打其他日方認可疫苗才可入境。

流行病疫苗屬於戰備物資，政府也有責任要扶植本土產業，但為何卻讓「幫到忙」美意反成「幫倒忙」，民眾不買單？原因在於政府出手應是給予協助，但並非一路開綠燈，從去年審查資料不公開、與國際不同的試驗方式等因素，高端還能率先取得EUA，就已讓國人有所存疑，即使高端疫苗再有效力，也令人難以信服。

疫苗面臨屆期將至銷毀，點點滴滴都是民脂民膏，又採購文件保密，尤其價格不透明，與政府口口聲聲稱的公開透明背道而馳，再者審計部明確指出高端違約，疾管署卻未核實估算違約金，事後改善才扣罰，更讓外界不免扣上護航大帽，再喊出多少口號，都比不上雷厲風行動作有效。

而壓倒駱駝的最後一根稻草，便是讓「高端戰士」都不挺的赴日難關，民眾願意接種高端是出於對高端的信任、對政府的信任也好，即使接種疫苗不為赴日，而是為取得免疫保護力，但在與接種其餘疫苗者前，還是得自費3500元PCR或是改接種獲認可疫苗，不免產生相對剝奪感，種種不便亦化成不滿，卻也只能自行吸收，此時政府怎還能叫民眾力挺高端疫苗？

台灣在國際間處境艱困，但民眾權益受影響也是不爭的事實，政府扶植高端，也應善盡監督職責，並為國人把關，別讓老百姓成生技產業邁步的犧牲品，力挺高端無罪，也請鐵面公正，努力拾回大眾信任。

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