巷仔內／高端疫苗爭議多　政府出手「越幫越忙」

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近期根據審計部送交立院報告，揭露疾管署疫苗採購文件未見價格、保密期限長，在審計部10月6日赴立院財政委員會專題報告書面資料中，再指出高端疫苗逾期交貨，疾管署卻未扣罰、部分疫苗已面臨過期銷毀風險、多數國家未將高端納入疫苗認可清單，導致國人出國權益受損等。時至今日，施打高端疫苗的民眾赴日仍需自費3500元PCR，或是補打其他日方認可疫苗才可入境。
流行病疫苗屬於戰備物資，政府也有責任要扶植本土產業，但為何卻讓「幫到忙」美意反成「幫倒忙」，民眾不買單？原因在於政府出手應是給予協助，但並非一路開綠燈，從去年審查資料不公開、與國際不同的試驗方式等因素，高端還能率先取得EUA，就已讓國人有所存疑，即使高端疫苗再有效力，也令人難以信服。
疫苗面臨屆期將至銷毀，點點滴滴都是民脂民膏，又採購文件保密，尤其價格不透明，與政府口口聲聲稱的公開透明背道而馳，再者審計部明確指出高端違約，疾管署卻未核實估算違約金，事後改善才扣罰，更讓外界不免扣上護航大帽，再喊出多少口號，都比不上雷厲風行動作有效。
而壓倒駱駝的最後一根稻草，便是讓「高端戰士」都不挺的赴日難關，民眾願意接種高端是出於對高端的信任、對政府的信任也好，即使接種疫苗不為赴日，而是為取得免疫保護力，但在與接種其餘疫苗者前，還是得自費3500元PCR或是改接種獲認可疫苗，不免產生相對剝奪感，種種不便亦化成不滿，卻也只能自行吸收，此時政府怎還能叫民眾力挺高端疫苗？
台灣在國際間處境艱困，但民眾權益受影響也是不爭的事實，政府扶植高端，也應善盡監督職責，並為國人把關，別讓老百姓成生技產業邁步的犧牲品，力挺高端無罪，也請鐵面公正，努力拾回大眾信任。