腰痛、寸步難行恐是股骨頭缺血性壞死！　有這2習慣要當心

我是廣告 請繼續往下閱讀
臺北市立聯合醫院中興院區骨科主治醫師張彧銓說，髖關節置換是一項成熟的手術，但是病人接受手術的原因，台灣卻和國外有很大不同。根據研究，造成股骨頭缺血性壞死的原因，在台灣有超過四成是因為飲酒，兩成是因為全身性類固醇使用，另外有四成原因不明。
股骨頭缺血性壞死在早期診斷比較困難，在股骨頭壞死塌陷之前，會有一段時間單靠X光不容易診斷，常常需要搭配問診及適當的理學檢查，再安排核磁共振檢查，才能夠確實診斷。
女性病患多因使用類固醇誘發 雙側致病比例高
張彧銓主治醫師表示， 如果以性別區分，男性病患最大的致病原因是飲酒，而女性病患最大的致病原因是類固醇使用，使用類固醇的原因前三名依序為紅斑性狼瘡，血液腫瘤疾病及氣喘，整體而言，平均接受關節置換的年齡為五十歲左右。使用類固醇的病人又有較高的雙側致病比例。
早期發現、早期治療 3成免於換人工髖關節
張彧銓主治醫師提醒，早期診斷才能及早介入治療，在股骨頭塌陷之前，可以施行核心減壓手術，如果把治病因子一併解除，根據研究有約三成的病人可免於換人工髖關節；而在股骨頭塌陷之後，就剩下人工髖關節置換才能真正解決病人的症狀了。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55439
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw