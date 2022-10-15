三颱共舞將成形？尼莎颱風最快今生成 明起2區降大豪雨
中央氣象局表示，今（15）日溫度方面和昨日類似，各地早晚低溫約22到24度，但在雨勢部分，因受熱帶性低氣壓或颱風外圍環流接近影響，迎風面的北部及東半部降雨範圍擴大，基隆北海岸、宜蘭、花蓮及大台北雨勢較為持續，有局部大雨或豪雨發生的機率，桃園、新竹及台東也有局部短暫陣雨，其他地區雲量增多，午後中南部山區有零星短暫陣雨，並針對台北市、新北市、基隆市、桃園市、宜蘭縣發布大雨特報。
氣象局指出，今日白天北部、東北部及東部高溫約25至28度，其他地區最高可到30至33度，中南部日夜溫差較大，早出晚歸請留意溫度的變化。另東北風明顯偏強，今日嘉義以北、東南部(含蘭嶼、綠島)、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有9至10級強陣風，東北部、東部及台南沿海空曠地區亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪。
在颱風動態部分，位於南海的熱帶性低氣壓，已在昨日下午2時發展為第19號颱風「桑卡」，朝中南半島前進；關島東北東方海面的熱帶性低氣壓，雖有發展為輕度颱風的趨勢，不過距台遠且向北移動，對台沒有影響。另在呂宋島東方海面的熱帶低壓TD23，最快今天生成颱風尼莎（Nesat）。以目前路徑來看，未來將與東北季風產生「共伴效應」，為北部、東半部帶來「致災性降雨」，也因「氣壓梯度」增大，而帶來強風的威脅。
根據中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄中指出，明日、下週一(16、17日)因「共伴效應」，北部、東半部有「致災性」的大量降雨；其他地區有局部雨，局部地區有較大雨勢。台灣附近「氣壓梯度」增大，各海面及陸地，需慎防強風。下週一冷空氣南下，各地氣溫降，北台濕冷，下週二(18日)北部、東半部仍有明顯降雨，中南部降雨停歇，北台濕冷，中南部早晚偏冷；平地最低氣溫降至17度左右。（編輯：林莞茜）