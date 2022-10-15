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百合療癒系新作《戀愛疾走》上線！繪出OL酸甜曖昧情事　

▲溫馨氛圍的職場百合漫《戀愛疾走》，每隔周三11：00準時更新。（圖／漫畫星提供）
▲溫馨氛圍的職場百合漫《戀愛疾走》，每隔周三11：00準時更新。（圖／漫畫星提供）

記者鍾怡婷/綜合報導

2022-10-15 10:52:52

beanfun!漫畫星與療癒日常系台漫《散步散步》作者泥馬，聯手推出帶有溫馨氛圍的職場百合漫《戀愛疾走》，故事描述極度欠缺自信的依如，在公司唯一的朋友是美人同事韻筑。某次公司的聚會上，依如獲得有神奇魔力的戀愛幸運物，讓她對韻筑的感情產生了巨大變化，帶讀者一起跟著母胎單身的OL依如勇敢追愛，一起體驗無關性別，最純粹的戀愛。

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▲《戀愛疾走》的兩位女主角，依如性格怕生而韻筑活潑外向，毫無共通點的兩人卻成為了摯友，甚至發展出朋友以上、戀人未滿的情誼。（圖／漫畫星提供）
▲《戀愛疾走》的兩位女主角，依如性格怕生而韻筑活潑外向，毫無共通點的兩人卻成為了摯友，甚至發展出朋友以上、戀人未滿的情誼。（圖／漫畫星提供）
女孩子之間若有似無的曖昧情愫，在二次元界統稱為「百合」，而百合題材吸引讀者的要素之一，無疑是細膩的感情線，如同百合花般純淨、美好。《戀愛疾走》的兩位女主角，依如是性格怕生、打扮樸素，而韻筑活潑外向、不管走到哪都是眾人焦點，乍看之下毫無共通點的兩人卻成為了摯友，甚至發展出朋友以上、戀人未滿的情誼。

漫畫家泥馬回想當初創作契機，表示「曾看過許多愛情故事，都是主角被完美的人喜歡上後，才開始產生自信。如果是主角喜歡上完美的人，在追求對方的過程中，又會有怎麼樣的發展呢？」不同於普遍愛情作品的發想，讓《戀愛疾走》的內容更有深度，不單只有戀愛方面的描寫，主角依如為追求所愛，一路上的自我成長與心境變化也是一大亮點，加上寫實的現代人職場生活，讓讀者多了一份熟悉和親切感。《戀愛疾走》每隔周三11：00準時於beanfun!漫畫星更新。

此外，漫畫星持續推出多元類型的台漫作品，愛情類型除近期上線《戀愛疾走》外，還有由六位大手台灣漫畫家攜手打造《愛的多重宇宙》特企，劇情主軸為不分性別、不同性向的愛都有著同等的重量。多次獲得金漫獎的HOM帶來《爸爸，你老闆是我男友》，同志情侶試圖打破和家人的隔閡，看似八點檔般的劇情卻含有寓意；獲得2022年金漫獎年度漫畫獎的狼七，《愛在異同時蔓延》繪出異性戀與同性戀，從價值觀不合到逐漸理解彼此的動人過程。

▲《愛的多重宇宙》特企，打造愛的多元形式
▲《愛的多重宇宙》特企，打造愛的多元形式。（圖／漫畫星提供）

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