LOL世界賽／369劍魔降世！JDG加賽擊敗DK　拿下分組第一

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B組此前是由JDG拿下3勝戰績暫居龍頭，不過小組賽最後一場，他們面對DK卻踢到鐵板，在韓國「野王」Canyon葛雷夫全場拿下11 殺的逆天發揮下，他們苦澀的吞下敗仗，兩隊同為5勝1敗戰績，要來進行加賽。
由於DK結束比賽的時間較快，因此加賽由他們選邊，他們試圖複製上一場的B/P的成功，不過葛雷夫遭到對方封鎖，在AD選到亞菲利歐的情況下，他們並沒有足夠的保排角色，JDG果斷使用菲艾、納帝魯斯的「鎖頭陣」來加以針對。
比賽開始之後，DK下路越塔，將對方「Zone Out」，成功滾出經濟優勢；不過上路Nuguri的伊瑞莉雅卻未能打出後選Counter效果，不僅被抓了一次，之後又遭到單殺，讓369的厄薩斯發育的相當舒服。
進入到物件團後，DK曾經取得上風，將經濟拉開到4千塊左右的差距，但在一次小龍團中，369「劍魔」降世，不僅遭圍攻沒死、還砍進後排造成大量輸出，JDG贏下團戰後，逐步反超經濟，最終靠著「鎖頭陣」的效果讓對手AD難以發揮，一路壓制贏得賽事。
昨天的比賽中，T1雙殺EDG強勢晉級，今天則是LPL方面扳回一城，由JDG以6勝1敗搶下了晉級門票，雙方各有一支戰隊取得分組第一。