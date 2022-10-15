蔡壁如無預警辭立委 柯文哲：前一天就先講好有問題就辭
民眾黨不分區立委蔡壁如，因為碩士學位遭到德明科大撤銷一事，昨（14）日晚間無預警辭去不分區立委一職，引發社會各界議論。對此身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲，今（15）日受訪時也還原當初事發後的詳情，表示德明科大發出聲明的當天晚上，就已經和蔡壁如討論到辭職一事，而昨日晚間在德明科大為提供慎定書的當下，自己就像蔡璧如說「如果沒出來，這件事情就自行先止血，你還是先辭，然後再去尋求救濟。」
柯文哲今日受訪時表示，他認為這件事情有很多必須要改進的地方，其中針對德明科大，僅寄了一封電子郵件通知蔡壁如「我們把妳學位取消掉」後就沒有下文，甚至連詳細的審定書至今都沒辦法提供，「被判死刑也要有判決書啊！」柯文哲直言，當時蔡壁如就有提出辭立委一事，但當下自己要求蔡壁如先去跟德明科大要審定書再決定。
「結果第二天，蔡壁如辦公室一直有在聯絡學校，校長說是學倫會的事，找教務長結果他說他下班了，我就有點生氣覺得怎麼都人負責？」柯文哲直言，直到後來校方才表示要開個會才會給出審定書，結果到最後也沒給，「我就說如果沒出來，這件事情就自行先止血，你還是先辭，然後再去尋求救濟。」
「因為我們前一天已經講好，她本來就說好要辭、有問題要辭，辭了以後才來比對審定書跟論文。」柯文哲說，他覺得這件事是這樣，以後遇到這種事情，應當是給當事人完整的審定書，包括內容，才能發新聞稿，「這個實在是....我覺得這不是很好的示範。」
至於被外界質疑是否是民眾黨內「斷尾求生」？柯文哲則回應自己認識蔡壁如30多年，她是個做事認真且有Guts、負責任的人，「我想以她的個性，她也覺得她應該也給社會一個負責任的態度，至於什麼見縫插針的話，就算了不理他了。」