鄭朝方打造寵物友善公園 與民團共推竹北動物方城市

竹北市長候選人鄭朝方提出「五力政策」帶領竹北超進化，其中「建設力」部分提出「打造寵物友善公園」，獲得市民朋友的熱烈迴響。近日，鄭朝方更親自前往竹北市的諾姆茶飲拜訪。這是一間長期關心與致力推動街貓TNVR的店家。陳老闆表示，竹北無論是對家貓、家狗或是街貓、街狗，相較於其他縣市，缺乏完善的寵物公園以及收容及結紮後原地放回前的暫時隔離空間。鄭朝方回應，未來若進入市公所擔任市長，會致力升級現有的寵物公園，並在竹北的公園規劃寵物友善空間，讓硬體設施能更友善毛小孩。
鄭朝方說，在竹北市適合寵物活動的場所是缺乏的。竹北現有公園，都是站在人的角度做設計，許多地方對寵物來說並不適當。且部分容易造成危險的設施，不但無法讓毛小孩自由活動，甚至會受傷。所以未來除了打造專屬的寵物友善公園之外，對現行的公園設施也會一併盤點，進一步來優化。
此外，與會的莊小姐表示，現行相關街貓、街狗的對應政策從TNR透過誘捕、絕育並回置的手段，轉向TNVR多了注射疫苗的程序，來管理流浪犬貓的數量。然，中央分配下來的預算是固定的，用完就沒了，而現行每個縣市對於街貓、街狗的節育補助均不相同，有些地方有更多的補助，而竹北連最基本的補貼都沒有，讓民間團體想一同協力執行但又礙於費用，導致窒礙難行。
鄭朝方回應，未來擔任竹北市長會參考其他縣市的成功案例，盡力爭取「竹北市浪浪照護行動計畫」，並透過親子館、里民活動中心，甚至是特色公園來推動「浪浪不哭」生命教育講座，讓親子能透過毛小孩議題，一起學習尊重生命、愛護動物。