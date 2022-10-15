2022九合一大選
COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

長瀨昆妮「F級蕾絲睡衣」胸前開洞！優格流滿嘴影片洩出

▲「日文女神」長瀨昆妮穿著「性感開洞睡衣」吃水果沾優格，在IG、臉書發出「優格流滿嘴」的影片，讓粉絲暴動直呼「無限遐想」。（圖／翻攝自長瀨昆妮IG）
▲「日文女神」長瀨昆妮穿著「性感開洞睡衣」吃水果沾優格，在IG、臉書發出「優格流滿嘴」的影片，讓粉絲暴動直呼「無限遐想」。（圖／翻攝自長瀨昆妮IG）

娛樂中心／綜合報導

2022-10-15 14:04:152022-10-15 14:17:39

「日文女神」長瀨昆妮不僅臉蛋小巧精緻，還擁有F級的火辣身材，亮麗外表吸引大批網友關注，臉書粉專更是高達92萬人追蹤。時常在社群媒體分享美照、生活點滴的她，今（15）日穿著「性感蕾絲睡衣」吃水果沾優格，在IG、臉書發出「優格流滿嘴」的影片，讓粉絲暴動直呼「無限遐想」、「太性感了」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲長瀨昆妮擁有精緻臉蛋、F級火辣身材。（圖／翻攝自長瀨昆妮臉書）
▲長瀨昆妮擁有精緻臉蛋、F級火辣身材。（圖／翻攝自長瀨昆妮臉書）
長瀨昆妮今天在臉書IG發出「吃奇異果沾優格」的影片，只見她坐在廚房流理台上，穿著黑色蕾絲爆乳連身性感內衣，胸前細繩包不住「F級傲人上圍」，東西半球露出，弧形一覽無遺；將視線往下移，一整片透膚蕾絲布料連接著下身，開高衩的設計也使腿根、三角洲地帶更清晰，火辣程度破表。

▲「日文女神」長瀨昆妮穿著「性感開洞睡衣」吃水果沾優格，發出「優格流滿嘴」的影片，讓粉絲暴動直呼「無限瑕想」。（圖／翻攝自長瀨昆妮IG）
▲▼「日文女神」長瀨昆妮穿著「性感開洞睡衣」吃水果沾優格，發出「優格流滿嘴」的影片，讓粉絲暴動直呼「無限遐想」。（圖／翻攝自長瀨昆妮IG）
▲
 
她在影片中一隻手拿著切好的奇異果，另一隻手拿裝著白色原味優格的塑膠碗，接著將奇異果沾滿優格，一口塞進嘴裡，不過優格疑似沾太多，也使她的嘴唇、下巴都有白白的優格，她吃完也對鏡頭露出甜美微笑，在文內表示「嘴巴被塞滿了」。

IG影片才發出2小時，已有3.5萬人觀看，網友紛紛留言，「無限遐想」、「阿內~~妮也太可愛了吧」、「在家都穿這麼性感」、「老師也太色了，不過我們都喜歡」、「我只注意昆妮這身服裝，太性感了啦」、「很誘人」、「不可以色色」、「滿出來了，好性感好可愛，看到妮都流口水了」。（編輯：郭佩蓉）

▲長瀨昆妮擁有F級傲人上圍。（圖／翻攝自長瀨昆妮IG）
▲長瀨昆妮擁有F級傲人上圍。（圖／翻攝自長瀨昆妮IG）
▲「日文女神」長瀨昆妮不僅臉蛋小巧精緻，還擁有F級的火辣身材。（圖／翻攝自長瀨昆妮IG）
▲「日文女神」長瀨昆妮不僅臉蛋小巧精緻，還擁有F級的火辣身材。（圖／翻攝自長瀨昆妮IG）

運動辣妹穿單車褲「原形畢露」！網放大狂看　本尊神到了

林志穎車禍2個月終於露面！慶祝48歲生日　無毀容照曝光

國慶升旗妹「胸前大開」太兇！視線往下更猛　本尊是女神

蕾菈「全裸無罩」放大招！9秒火辣影片流出　39萬人瘋傳

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀