長瀨昆妮「F級蕾絲睡衣」胸前開洞！優格流滿嘴影片洩出
「日文女神」長瀨昆妮不僅臉蛋小巧精緻，還擁有F級的火辣身材，亮麗外表吸引大批網友關注，臉書粉專更是高達92萬人追蹤。時常在社群媒體分享美照、生活點滴的她，今（15）日穿著「性感蕾絲睡衣」吃水果沾優格，在IG、臉書發出「優格流滿嘴」的影片，讓粉絲暴動直呼「無限遐想」、「太性感了」。
長瀨昆妮今天在臉書、IG發出「吃奇異果沾優格」的影片，只見她坐在廚房流理台上，穿著黑色蕾絲爆乳連身性感內衣，胸前細繩包不住「F級傲人上圍」，東西半球露出，弧形一覽無遺；將視線往下移，一整片透膚蕾絲布料連接著下身，開高衩的設計也使腿根、三角洲地帶更清晰，火辣程度破表。
她在影片中一隻手拿著切好的奇異果，另一隻手拿裝著白色原味優格的塑膠碗，接著將奇異果沾滿優格，一口塞進嘴裡，不過優格疑似沾太多，也使她的嘴唇、下巴都有白白的優格，她吃完也對鏡頭露出甜美微笑，在文內表示「嘴巴被塞滿了」。
IG影片才發出2小時，已有3.5萬人觀看，網友紛紛留言，「無限遐想」、「阿內~~妮也太可愛了吧」、「在家都穿這麼性感」、「老師也太色了，不過我們都喜歡」、「我只注意昆妮這身服裝，太性感了啦」、「很誘人」、「不可以色色」、「滿出來了，好性感好可愛，看到妮都流口水了」。（編輯：郭佩蓉）