曾是軍人！蔡適應守護基隆國門 帶頭簽「不投降承諾書」
民進黨基隆市長參選人蔡適應今（15）日偕台獨聯盟主席陳重光、黨籍基隆市議員參選人們召開基隆隊「捍衛台灣、絕不投降」承諾書記者會。蔡適應表示，他曾任職業軍人，「絕不投降」是他的信念，他的政見裡提出的軍民合作，就是要讓基隆這座國門城市能夠更安全、更進步。
蔡適應表示，今年全國的地方首長參選人，只有他有職業軍人的資歷，軍人的信念就是「絕不投降」，後來參與公共服務，也都秉持這樣的信念。他也說，共機飛越台海中線，是從馬政府的後期就開始，並非總統蔡英文就任才有的。中國隨著軍事力量的發展，意圖穿越第一島鏈，台灣就成了中國的眼中釘，中國必須透過武力的方式，才能讓各國接受這樣的方式是自然的。
蔡適應強調，如果不願意簽署承諾書，和對岸有利益上的關係，不敢對中共政權表態，這真的非常痛心。藉由這次的簽署，也要讓基隆隊的成員，都有「捍衛台灣，絕不投降」的信念。
蔡適應也提到，政見中把「強化軍民合作關係」納入，藉由軍民的合作，才能提升城市的防護，建立安全和進步的城市。
民進黨發言人謝佩芬也表示，中共在裴洛西訪台時，發動實彈軍演，台灣人民非常反感，很遺憾的是，台灣內部有一些政黨，鼓吹失敗主義，像是台北市長柯文哲表示「管你去死」，國民黨台北市長參選人蔣萬安說「做這件事情很白癡」。
謝佩芬也說，國民黨基隆市長參選人謝國樑並未服過兵役，而是完成2週的替代役訓練，只有蔡適應，擁有服役及國防外交的專業經驗，保衛位於台灣國門的基隆，讓基隆順利登上國際的舞台。