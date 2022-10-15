綠營大咖相挺　陳科名：感謝林佳龍一起打造新莊藍圖

無黨籍的新北市議員陳科名今(15)日舉辦「新北大翻新·新莊一定贏」聯合競選總部成立大會暨18歲公民權宣講，民進黨新北市長候選人林佳龍、基隆市長林右昌、立法委員陳亭妃等人聯合站台造勢。陳科名表示，秉持著從政 20 年來一貫的「不怯戰、不逃避、不落跑」的態度，希望能繼續為市民打拼。
陳科名表示，與市民度過疫情最嚴峻的時刻，雖然過程艱辛，不過沒有停下腳步，市政的監督與推動更沒有怠惰，整個新莊的特色與發展都在考量與規劃，如交通建設上積極推動板泰輕軌的計畫延伸至輔大站轉乘銜接南新莊、西盛地區及整個塭仔圳重劃區，為新莊帶來人潮商機，大幅提升南新莊的生活機，地方上的特色、文化持續衝擊在地人的生活。
陳科名進一步指出，本屆會期上詢問新北市市長侯友宜是否有針對頭前運動公園綠地要改建消防防災體驗館一事辦理說明會時，竟得出在地方還沒辦理任何說明會的情況下，消防局就已經公開招標了，這種不尊重民意先斬後奏的作法，除了讓民代感到無奈外，也代表侯市長的蠻橫不講理，「侯侯做代誌」淪為欺負市民的競選口號。
陳科名致詞時也感謝前來站台並選擇力挺的林佳龍，強調新莊老街沒落後大家都感到惋惜，我們也向市府提供很多地方上的建議，要讓新莊廟街風華再現，但如果侯市府這些年做不出任何改變，那換林佳龍跟自己一起來，讓有豐富市政經驗及交通建設方面最專業的佳龍市長一同攜手合作，打造不一樣的新莊藍圖。