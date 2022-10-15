吳欣盈遞補成立委 發文「秉持初心、加倍用心」提3政策
民眾黨立委蔡壁如昨（14日）晚宣布辭去立委職務，其不分區立委席次由新光集團大公主吳欣盈接任。而吳欣盈也在臉書以「秉持初心 、為公共服務加倍用心」為題po文。她表示，擔任立委對她來說是非常大的轉折，在剩下的兩個半會期中，她將以個人的財經實務歷練與專業，在國際競爭力、女權保障與銀髮經濟等三方面提出政策法案。
吳欣盈於2003年進入新光集團，在父親吳東進身邊擔任特助，同時擔任新光人壽慈善基金會執行長，2013年投入金融事業與數位浪潮創新，媒合國際策略聯盟機會與各項跨國公益合作。2019年11月獲得台灣民眾黨提名為不分區立委、名列第七名，此次蔡璧如宣佈辭職後，吳依法將遞補為台灣民眾黨不分區立法委員。
吳欣盈今日傍晚也在臉書以「秉持初心 、為公共服務加倍用心」為題po文，以下為她po文全文：
蔡壁如委員宣佈辭去立委職務，由於事出突然，擔任立委對我來說是非常大的轉折，如何秉持初心「超越自我，為更多人著想」，畢竟這個付出對我不是求名或利，而是為了台灣共好而投入公共服務(public service)。
依法由我遞補其不分區立委職務，在剩下的兩個半會期中，我願意付出、將以加倍用心的拚勁，履行當初的參選政見，以個人的財經實務歷練與專業，在國際競爭力、女權保障與銀髮經濟等三方面提出政策法案。希望跟更多人一起合作，提供一些超越黨派、讓社會和諧、對民生有幫助的建設性改善。
具體作法，請容許我接任時再向大家報告。讓我們一起改變、珍惜這個寶島、讓台灣改變更好。
謝謝。