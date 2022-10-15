雲林同鄉會前後登場 侯喊連任加倍奉還、林拚70年第一戰
新北市雲林同鄉會今（15）日晚間舉辦第五屆第一次會員代表大會暨第四、五屆理事長交接及理監事就職典禮，競選連任的新北市長侯友宜、民進黨新北市長候選人林佳龍及雲林縣長張麗善、民進黨雲林縣長候選人劉建國都先後到場致意。地主侯友宜致詞時拜託鄉親支持，承諾當選後會加倍奉還；出身雲林的林佳龍則是喊出新北在地方自治選舉史上還沒有過來自雲林子弟當選首長，訴求拚70年的第一戰，呼籲雲林人大團結，讓新北大翻新。
侯友宜表示，40年前自己來到北部第一站就選新北市，雲林、嘉義鄉親來到北部也是為台灣這塊土地可以進步、團結，過去當刑警抓人沒有問顏色、辦案也沒有分哪個黨，對的事情就做，壞的事情就不要做，強調選舉要用快樂、健康、有未來作為主軸，自己不太會說話，但最重要的就是「好好做事」，希望雲林、嘉義鄉親幫忙催票、拉票、投票，誠懇拜託，未來當選連任就會加倍奉還、更努力做事。
林佳龍在侯友宜離場後與總統蔡英文一起步入會場，在接受媒體聯訪時表示，自己接受總統蔡英文跟黨徵召，前幾天也到故鄉雲林麥寮為劉建國輔選，大家都非常感動，表示雲林人大團結、出頭天，雲林人有志氣爭一口氣，希望能雙雙勝選；指出新北市是很多雲林人的新故鄉，包含自己及很多參選人及現任民意代表，都在新北打拚有點基礎，期待在地方自治選舉史上，新北市包含過去台北縣在內還沒有過有來自雲林縣的子弟當選縣市長，可以說是70年來第一戰，期盼雲林人爭口氣，大家一起催票，讓民進黨執政的成績能在兩縣市呈現。