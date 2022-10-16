虎落陽平被犬欺？對烏戰爭失利　蒲亭遭附庸國狂嗆7分鐘

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拉赫蒙在會議中情緒激昂表示：「是的，我們是一些小國家，我們沒有1到2億人口，但我們也有歷史、文化，我們希望受到尊重。我們什麼都不需要，只需要被尊重。」
拉赫蒙手指著蒲亭質問道：「我們為什麼必須乞求（俄羅斯出席）塔吉克某個可悲的論壇？」
「我對外交部下達了指示，我甚至和你談過，請求（俄羅斯）出席至少是部長級的會議。不，是副部長級會議。身為俄羅斯的戰略夥伴，塔吉克該受到這種對待嗎？」
蒲亭表情悶悶不樂且尷尬，垂靠在椅背上聽著拉赫蒙的指責，而亞塞拜然、亞美尼亞、吉爾吉斯、土庫曼和烏茲別克等中亞國家及白俄羅斯的領導人，則都在場目睹蒲亭受辱這一幕。
自從俄羅斯軍隊在烏克蘭戰場失利，導致蒲亭陷入弱勢處境以來，這已不是蒲亭所謂的亞洲友邦和夥伴首次給他臉色看。
9月在烏茲別克撒馬罕（Samarkand）舉行的上海合作組織（SCO）高峰會期間，中國國家主席習近平便缺席蒲亭也參加的晚宴；當時印度總理莫迪（Narendra Modi）並在記者面前告訴蒲亭，「現在不是打仗的時機」。
拉赫蒙在數落蒲亭時，還指責他已犯下當年導致蘇聯解體的相同錯誤，這幾乎是預言蒲亭將敗亡。
蒲亭已因9月以來俄軍在烏克蘭的戰情逆轉，而致地位一落千丈。如今無論是俄羅斯以往的附庸小國，或是中國和印度這樣的重大友邦，都似乎沒有將他放在眼裡。（譯者：張佑之/核稿：張正芊）1111015