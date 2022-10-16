羅一鈞防疫1000天開唱了！合體天后「驚人嗓音曝光」
衛福部疾病管制署副署長羅一鈞形象穩重，在防疫前線堅守崗位，被封為「國民女婿」，昨（15）日他擔任第四屆愛之日常音樂節嘉賓，在台北流行音樂中心開金口，獻唱梁靜茹金曲《暖暖》，還與文青歌后萬芳共同演繹經典歌《就值得了愛》，讓全場樂迷直呼值回票價，「回家做夢也會笑。」
羅一鈞將《暖暖》獻給愛滋病患，唱道：「我想說其實你很好，你自己卻不知道。」代表羅一鈞從醫生的角度想告訴病人，「不要自卑、要更珍惜自己。」由於昨天是疫情總指揮中心成立第1000天的日子，隨著與病毒共存的後疫情時代來臨，對HIV議題十分關注的羅一鈞盼透過這次的演出，表達：「希望大家能以與病毒共存的同理心，多多關懷HIV感染者。」
為了想把「第一次」做到最好，加上首次開唱就得跟歌后萬芳合唱，戰戰兢兢的羅一鈞坦言壓力頗大，除了花時間做功課背歌詞，更特別在百忙中撥空到練團室反覆練唱，有趣的是，當踏進練團室前聽到萬芳在彩排《模樣》這首歌時，羅一鈞竟像小粉絲般坐在一旁聽到入迷，甚至聽到最後還想臨時「反悔」，向音樂總監郭蘅祈（郭子）說不敢上台唱歌！
原來看到萬芳專業練唱的模樣，很怕表現不好的羅一鈞擔心破壞《就值得了愛》整首歌的歌曲意境，最後是郭蘅祈給予信心，羅一鈞踏進練團室一開口，溫暖誠摯的歌聲讓全場工作人員驚豔，與萬芳搭檔也表現得恰如其分；郭蘅祈說：「羅副真的擔心太多，一開口唱根本專業歌手等級！而且他的嗓音很溫暖細緻，很適合唱暖心歌曲。」