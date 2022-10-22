秋蟹季／飯店秋蟳料理攻略大公開！這裡蟹種全有吃到爽

我是廣告 請繼續往下閱讀
天冷不吃鍋，冬天怎麼過？快揪三五好友開團吃起來。由兩岸十大名廚-楊忠霖主廚精心推出「暖心鍋物」，其中為各位愛蟹人專門推薦的是「螃蟹排骨番茄鍋」，由新鮮青蟹、文蛤、白蝦、海參等澎湃海鮮加上高麗菜、秀珍菇、金針菇等各式菇類，最後以牛番茄及排骨酥提味，口感濃郁豐富，是一道料豐味鮮的秋日鍋物料理，湯頭清甜無負擔，大人小孩都可開懷享用。
另外除了螃蟹鍋，楊忠霖主廚也推出另外4款風格迥異的鍋物系列，讓你一次嚐到大江南北、具有異國風味的特色湯鍋；像是「胡椒肚雞鍋」及「寧式砂鍋魚頭」，就適合無辣不歡、喜歡重口味的朋友嚐鮮。「胡椒肚雞鍋」是廣東省的漢族傳統名菜，口感辛香開胃；江浙名菜「寧式砂鍋魚頭」，特選石門水庫活鰱魚，將魚頭以高溫油炸，重達兩斤的魚頭與大白菜吸附微辣湯汁，鍋底還有涼粉皮與鮮豆腐，滿滿好料都要漫出來！第二款為帶有異國情調的「廣式湘羊腩煲」、「薑黃地瓜雞鍋」則適合重視食補養生的老饕們；「薑黃地瓜雞鍋」，以印度國寶香料-「薑黃」，搭配桃園大園區盛產的鬆甜地瓜與土雞，加入川芎、枸杞、當歸等中藥材，冬天的元氣就靠這一鍋補足！
🦀君品酒店
俗話說:「一蟹上桌百味淡」，可見蟳蟹美味在老饕心中無可取代的地位，秋意漸濃，君品酒店有感於饕客們對秋蟹料理的渴望，獨家與全台唯一五度榮獲米其林三星殊榮的君品酒店「頤宮」中餐廳。今年秋季也首度匯集五種產地直送的頂級規格活體美蟹-「沙母」、「沙公」、「處女蟳」、「黃金蟹」、「大閘蟹」，由頤宮中餐廳兩位三星行政主廚陳偉強與陳泰榮，以積累深厚精湛的粵菜廚藝，精采詮釋當季美蟹令饕客魂牽夢縈的千滋百味，為蟹迷們打造「金秋詠蟹宴」，其中七道蟹餚美饌，包含:「沙母炒糯米飯」、「薑蔥焗沙母」、「避風塘炒沙公」、「金沙焗沙公」、「清蒸處女蟳」、「鹽焗處女蟳」、「花雕酒蛋白蒸黃金蟹」，一次都能吃到！不過由於想吃的饕客實在太多，君品酒店提醒饕客「須於3天前預訂」，不然可能吃不到喔！
值得一提的是，11/1日即將開賣「清蒸原隻大閘蟹」，主廚特地嚴選五兩重以上的大閘蟹，以紫蘇葉鋪底，直接將活蟹綑綁清蒸，紫蘇葉不僅能去除螃蟹寒氣，紫蘇葉的清香更讓美味多了層次，而簡單的清蒸方式也完整保留大閘蟹的肥厚蟹黄與鮮嫩肉質，同時再搭配主廚精心挑選的陳年紹興酒及名列中國四大名醋之一的獨家「鎮江醋」，並貼心附上特製薑茶、例湯去除寒氣、溫暖脾胃。11月即將開賣，一人份2080元起。
🦀台北W飯店
台北Ｗ飯店31樓紫艷中餐廳主廚團隊嚴選四款蟹類：處女蟳、大閘蟹、大沙公、大沙母，與推薦五種烹調方式：清蒸、雪山橫行、宜蘭三星蔥薑爆、避風塘、新加坡辣炒，讓你自由搭配大啖蟹蟳盛宴。此外，如果你跟大S一樣「不剝殼」，紫艷中餐廳也提供黑松露蛋白蟹肉海鮮餃、蟹肉小籠包、帝王蟹肉海鮮盞等免剝殼精緻港點，輕輕鬆鬆享受秋日鮮美旬味。
紫艷中餐廳主廚胡文光建議：「處女蟳和大閘蟹採用清蒸的方式，最能突顯蟹肉的鮮甜；擁有黃紅色蟹膏的大沙母透過新加坡辣炒，更能提升整體口感，大沙公建議以宜蘭三星蔥薑爆的做法，烘托厚實彈嫩的肥美原味，吃起來最是過癮。」除了在料理上提供不同的饗宴體驗，在食材的選用也多取自台灣當地為主，大閘蟹更是來自新鮮直送、無毒生態養殖的三芝蟹蟹農場，讓你品蟹無負擔。
🦀晶華酒店
晶華軒的「秋蟹饗宴」是由擁有超過三十年粵菜烹飪經驗的港籍中餐廚藝總監—鄔海明所規劃，豐富的菜色選項當中，鄔主廚首推潮式花雕凍毛蟹，凍蟹是潮州的一種特色家常菜，不過由於鄔主廚早年曾在日本工作，對於毛蟹的鮮甜和細緻肉質印象深刻，此次特別將潮式技法和頂級的日料食材---毛蟹做結合，讓柔嫩的蟹肉融入海味菁華。出餐前將斬件後的毛蟹置於碎冰盤，上桌時再於乾冰盅淋上溫熱的花雕酒，饕客們可以看到騰雲駕霧般的凍蟹，嚐到酒香與海味交融的蟹肉，主廚建議搭配薑醋沾醬，凸顯肉質的鮮甜風味。
另一道生拆膏蟹燴麻婆豆腐是以有著濃郁蟹黃及蟹膏的沙母為主角，先以清蒸的方式保留沙母天然的鮮甜口感，接著悉心以手工拆解出絲絲蟹肉，利用拆解後的蟹殼熬製成鮮香的高湯，再加入多種麻婆辛香料煨煮豆腐使之入味，最後鋪滿濃郁蟹黃、蟹膏與鮮甜蟹肉，最後蓋上蟹蓋、淋上由主廚自煉的蟹油，入口能同時感受到麻婆豆腐的辛香、以及螃蟹的鮮甜。另外，鄔主廚特別建議饕客們食用時「一定得配上一碗白飯」，以辛香鮮甜的醬汁拌佐，讓人忍不住盡興飽餐。
另晶華軒「秋蟹饗宴」已經開賣，除上述新品外，去年推出即獲食客好評的鱈蟹三吃、榮嫂薑蔥炒蟹、艇家避風塘炒蟹及外婆飄香蟹等也將持續推出，另有薑茶芝麻湯圓以及老薑番薯糖水兩款港式糖水，暖胃驅寒最適搭配蟹宴享用。上述蟹餚2,200元起，甜湯200元起，每日供應數量有限，要吃要快。