啦啦隊正妹「超兇比基尼」登上玩很大！自爆第一次獻給它
富邦啦啦隊Fubon Angels女孩慈妹，因嬌小的身軀，以及身材不露的好身材，深受球迷喜愛，更被譽為「富邦三本柱」之一。日前第一次參加《綜藝玩很大》的慈妹，也獻上人生第一次在螢光幕前的比基尼秀，結果照片曝光後，不僅湧入上萬人朝聖，就連主持人KID都忍不住大讚：「扯！」
慈妹昨（15）日在IG分享比基尼的自拍照，並害羞說著「第一次的比基尼上陣，就獻給玩很大了！」只見慈妹呆萌的盯著鏡頭，嘴巴微微張開，散發稚氣又可愛的氛圍，但往下一看，深藍色的比基尼似乎快撐不住她的傲人身材，附著在身體上的水珠，更增添慈妹的性感，給人滿滿的遐想。
貼文曝光後，KID也嚇到出神，僅留了一個字：「扯！」就連一同錄影的好友琳妲，也是讚不絕口，小鐘更留言「很喜歡多多稱讚別人是美德這句話！」截至出稿前，該貼文已經湧入1.7萬人按讚。
據悉，現年24歲的慈妹，不僅身材養眼，舞蹈實力更是驚人，從台北市立大學運動藝術系街舞組畢業的她，2017年就成功加入Fubon Angels，同時也是少數以街舞專長出身的啦啦隊女孩，也因為身高僅有156公分的關係，再加上名字裡面有「慈」，所以才會被叫「慈妹」。（編輯：詹鎰睿）