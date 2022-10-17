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專訪／桂綸鎂苦戀不婚男　崩潰痛哭：真的過不去

▲桂綸鎂（右二）在《台北女子圖鑑》與不婚主義的男子交往，演完痛哭流涕。（圖／Disney+）
▲桂綸鎂（右二）在《台北女子圖鑑》與不婚主義的男子交往，演完痛哭流涕。（圖／Disney+）

記者羅凌筠/台北報導

2022-10-17 07:00:00

桂綸鎂在《台北女子圖鑑》飾演北漂的台南女生，從20歲懵懂少女演到40歲職場女強人，劇中9大帥哥輪流與她有感情糾葛，桂綸鎂坦言張孝全詮釋的「不婚主義男」讓她拍到情緒崩潰，「那集表達在情感慾望跟現實之間怎麼選擇？最終主角的選擇讓我很痛心，我殺青後痛哭流涕，真的過不去。」她拍完一聲不吭，沒讓張孝全發現自己入戲深，躲進導演李芸嬋房間飆淚宣洩。和張孝全合作下來感覺很舒服，桂綸鎂說：「我們對於表演想法方式都接近，我自己跟他算有默契。」

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劇中北漂金句多，桂綸鎂最有感的是：「從小到大說要變成什麼樣的大人，我有成為想像中的自己嗎？」她人生最徬徨的時候是20歲到法國留學，「離想像中的自己有點遠，好像懶惰了、放棄了，各種叩問自己『未來要去哪裡』、『對於期望的未來有沒有努力』。」桂綸鎂認為大學生活無法重來，只想好好過一次，上學時間都不接戲，畢業之後回到演員工作，才發現自己留戀演藝圈，「表演這件事滿有意思的，那我闖闖好了！」

▲左起林思宇、桂綸鎂、王柏傑、夏于喬在《台北女子圖鑑》組成台南幫。（圖／Disney+）
▲左起林思宇、桂綸鎂、王柏傑、夏于喬在《台北女子圖鑑》組成台南幫。（圖／Disney+）
從17歲拍《藍色大門》爆紅，桂綸鎂慶幸自己年少的樣子被記錄下來，「17歲的我講話直接、沒有拖音、語速很快，不懂講什麼話會冒犯到人，身體也比較駝背。」在《台北女子圖鑑》詮釋大學生時，桂綸鎂下功夫從聲音、肢體都用心變化，《藍色大門》也成了取材的養分，不過桂綸鎂苦笑承認，在後期錄音間裡曾經煩惱，「最難的還是去配音小時候，幾乎配不出20歲的聲音。」

女主角從各段戀愛關係認識自己，當中也探討到「速食愛情」，桂綸鎂自認對速食愛情不甚了解，因為她的每段感情都談很久，尤其是和戴立忍情纏18年，她說：「我是想很多的那種保守型女生，有一段關係可以開始很難得，中間如果有各種坎，可以想辦法攜手度過溪裡的石頭，未來會看見不一樣的風景，不要太早放棄，細水長流的愛情好珍貴。」她也透露自己通常是比較不想放棄的那方，「能相遇的緣分很難得，我會多溝通、努力，我的戀愛都滿長的，都有一起過滿多彎道。」除非是「努力到盡頭」，她才可能放手。

▲桂綸鎂（左）認為王柏傑（右）身上有股沉穩溫暖的特質，詮釋「男閨密」恰如其分。（圖／Disney+）
▲桂綸鎂（左）認為王柏傑（右）身上有股沉穩溫暖的特質，詮釋「男閨密」恰如其分。（圖／Disney+）
夏于喬說，她是每段戀愛都想嫁給對方的女生，反而被媽媽當頭棒喝，「因為年輕，不知道自己要什麼，遇到了應該就是他了，我爸是我媽第一個男友，媽媽給我的觀念是要多看多選擇，所以我交男友超過一段時間，我媽就會說『要不要多看看』，她的觀念很不錯，多選擇才知道自己適合什麼。」

王柏傑最短一段戀愛是半年，和謝欣穎穩定交往的他放閃：「我現在已經沒有速食愛情可以聊了，人可以多看，不要傷害到別人就好！」他在劇裡詮釋暖男閨密，桂綸鎂說：「跟柏傑最後一場戲在海邊，當時覺得生命裡有像大樹般的朋友好棒，可以對著樹洞講祕密，永遠替我遮蔭，另一方面，王柏傑來演這個角色，對我來說也好棒，他有一種沉穩溫暖的感覺，他不是個性有刺在裡面的尖銳的人。」

▲張孝全在《台北女子圖鑑》是獨身系男友。（圖／Disney+）
▲張孝全在《台北女子圖鑑》是獨身系男友。（圖／Disney+）
主演裡只有林思宇是正港台南人，她也成了其他人的「北漂顧問」，夏于喬說：「角色剛上台北的成長、食衣住行各方面的心情等等，有滿多東西是問宇宙。」戲裡夏于喬是個派對動物，拉著桂綸鎂冒險玩樂，「年輕的時候我都是比較安靜那個，身邊比較多愛熱鬧的朋友，進入角色最會玩的階段，我需要回想很多以前認識的人。」有沒有拿圈內閨密當樣本，夏于喬笑說：「不好說！」

林思宇談到：「身為南部北漂上來的人，我是超級喜歡這個劇本，我也走過怡姍（桂綸鎂角色名）的路徑，想考台北學校、想在台北工作，我覺得關於在台北受傷跌倒了，怎麼再站起來，劇本精準到位。」唯一遺憾的是台南美食沒有太多著墨，林思宇惋惜：「如果篇幅夠長，可以再多點南部人一塊兒成長的經歷、帶出台南美食會更好。」

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