共伴效應續發威！6縣市豪大雨狂炸　今越晚越涼下探17度

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中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮，在「三立準氣象．老大洩天機」專欄撰文表示，尼莎雖漸行漸遠，但其外圍環流與東北季風的「共伴效應」，今日仍有在北部、東半部帶來「致災」降雨的機率；台灣附近也因「共伴效應」氣壓梯度增大，帶來強風的威脅；東北季風後有冷空氣南下，北台轉濕冷。都需謹慎防範、因應。
吳德榮指出，前日至今晨4時，北部、東半部已有大量降雨，最大累積雨量為台北擎天崗的1230毫米。今日因「共伴效應」，北部、東半部仍有明顯降雨，規模雖略減小，但累積多日的大量降雨，陸續還會有一些災情發生，尤其北部、東半部山區仍要防範坍方、落石、土石流。中南部大致好轉，山區偶有局部短暫雨。台灣附近「氣壓梯度」增大，各地風力逐漸增強，應慎防強風所帶來的災害。冷空氣南下，各地氣溫降，北台愈晚愈冷，其他地區略轉涼。各地區氣溫：北部25降至18度，中部20至28度，南部22至32度，東部19至29度。
吳德榮分析，最新模式模擬顯示，明日北部、東北部仍有局部雨，中南部晴時多雲，北台濕冷，中南部早晚偏冷；平地最低氣溫約降至17度左右。週三至週五天氣好轉，各地晴時多雲，東北部有局部短暫雨的機率；週三各地早晚偏冷、週四、五氣溫漸升，各地早晚仍偏涼，中南部日夜溫差大。週六、下週日水氣漸增，大台北、東半部有局部短暫雨的機率，桃園以南晴時多雲。（編輯：倪浩軒）