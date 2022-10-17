綠黨共同召集人拜會鄭朝方 跨黨派力挺竹北更好

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市民代表陳冠宇表示，他擔任這一屆市民代表對市政的了解，真的有非常多建設和市政規劃是來不及符合這個城市需求，也是他這段時間來積極研擬解方的議題。這次看到鄭朝方市長候選人跟別的候選人不一樣，不只點出問題更提出具體政見。例如台灣之光網球國手謝淑薇的弟弟謝政鵬也是征戰海內外的選手，他曾表達想回竹縣栽培選手卻苦無訓練空間，以竹北市許多體育場館已不夠使用，如三民路上的網球場，人更是多到連牆壁都沒空位可以練習，以致球友、選手們只能放棄在這個城市發展。所以非常肯定鄭朝方上任後盤點室內土地空間，推動增設網球場、籃球場等多點專項球場的政策。孩童營養午餐加碼、e化停車系統、活絡各里活動中心、路平專案和人本交通改革都是他願意以市民代表經歷來背書的優質政策。
余筱菁議員表示，自己跟陳冠宇都是用專業為地方服務的民代。深感這幾年新竹縣的政治生態，需要有更多優質、有前瞻性的新生代加入、透過結盟的力量力挺好的政策，才能如鄭朝方說的透過新陳代謝，翻轉地方政治。余筱菁進一步說，現行好的行政權執行者比監督權更為重要，所以竹北市長這一席拜託市民朋友一定要支持鄭朝方，未來竹縣與竹北市共聚進步的力量，才能真正帶領竹北朝進化。