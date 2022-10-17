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綠黨共同召集人拜會鄭朝方 跨黨派力挺竹北更好

▲綠黨共同召集人拜會竹北市長候選人鄭朝方，跨黨派力挺竹北更好。（圖/鄭朝方團隊提供）
▲綠黨共同召集人拜會竹北市長候選人鄭朝方，跨黨派力挺竹北更好。（圖/鄭朝方團隊提供）

業務處/綜合報導

2022-10-17 09:30:502022-10-17 11:04:48

綠黨現任竹北市民代表陳冠宇與新竹縣議員余筱菁兩位議員參選人，受竹北市長候選人鄭朝方邀約到競選總部拜會，力挺能為竹北提出優質政見的市長候選人。現場，首度共同以「進步大連線•竹北新『市』力」做政策結盟，特別針對鄭朝方的竹北五力政策作意見交流，並肯定為改變竹北而提出的政策方向。這也是綠黨首度有兩位共同召集人跨黨派聯合為市長候選人站台。

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鄭朝方表示，余筱菁議員和陳冠宇代表都是大家有目共睹優質的新世代政治工作者，無論對竹北市、新竹縣的政策督促或預算監督、縣民服務都是展現了高度的問政專業和行動力。這次提出的五力政見能獲得兩位綠黨共同召集人的肯定，給了他很大的信心。鄭朝方說，「竹北超進化大連線」的出現，就是跨越黨派以市民優先與市政進化的共同宣示。

市民代表陳冠宇表示，他擔任這一屆市民代表對市政的了解，真的有非常多建設和市政規劃是來不及符合這個城市需求，也是他這段時間來積極研擬解方的議題。這次看到鄭朝方市長候選人跟別的候選人不一樣，不只點出問題更提出具體政見。例如台灣之光網球國手謝淑薇的弟弟謝政鵬也是征戰海內外的選手，他曾表達想回竹縣栽培選手卻苦無訓練空間，以竹北市許多體育場館已不夠使用，如三民路上的網球場，人更是多到連牆壁都沒空位可以練習，以致球友、選手們只能放棄在這個城市發展。所以非常肯定鄭朝方上任後盤點室內土地空間，推動增設網球場、籃球場等多點專項球場的政策。孩童營養午餐加碼、e化停車系統、活絡各里活動中心、路平專案和人本交通改革都是他願意以市民代表經歷來背書的優質政策。

余筱菁議員表示，自己跟陳冠宇都是用專業為地方服務的民代。深感這幾年新竹縣的政治生態，需要有更多優質、有前瞻性的新生代加入、透過結盟的力量力挺好的政策，才能如鄭朝方說的透過新陳代謝，翻轉地方政治。余筱菁進一步說，現行好的行政權執行者比監督權更為重要，所以竹北市長這一席拜託市民朋友一定要支持鄭朝方，未來竹縣與竹北市共聚進步的力量，才能真正帶領竹北朝進化。

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