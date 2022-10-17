郁方還原曾格爾「鴻門宴」！全靠正宮人脈 竟幫小三撈錢
有「登山女神」封號的曾格爾，日前爆出介入已婚富商的家庭，正宮心痛爆出內幕，指她利用募款方式勾搭人夫，開口索取170萬資助，讓外界相當震驚，由於正宮在公關界是知名人士，許多名人發聲力挺好友，女星郁方當初也是捐款人士之一，她如今回憶起來彷彿遇到詐騙，還原當晚「鴻門宴」實況，透露捐款者幾乎都是正宮的人脈、好友們，因此不倫戀顯得格外諷刺。
郁方昨（16）日出席高雄電影節，宣傳參演作品《天字第二號》，她在戲裡飾演遭演員馬力歐背叛的正宮，談到小三介入婚姻格外有感，表示當初基於情誼出席飯局，與已婚富商第一次見面，就大方捐贈數萬元給曾格爾，未料爆發不倫風波，她認為年輕人為了快速達到理想，比較喜歡走捷徑，盼這件事讓外界知道世上沒有不勞而獲的事，未來捐款會更小心，以救急和救窮的優先，「關乎於個人夢想的就會比較暫緩」。
資深媒體人王瑞德在談話性節目《新聞挖挖哇》節目也爆料，有不少條件優秀的女性，會以「收集名人的丈夫為樂」，將其視之為人生一大挑戰，尤其是針對沒防備心的素人下手，親近閨密的老公，畢竟女追男隔層紗，若男人沒有防備很容易會暈船，甚至連相識的名嘴都淪陷於婚外情，鄭弘儀得知熟識對象也受害，相當不可置信。