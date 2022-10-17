中職／富邦好樂派對！FUBON ANGELS全員集合簽名會

我是廣告 請繼續往下閱讀
去年悍將首度在萬聖節推出「好樂派對」獲得家人們好評，今年繼續在節日前夕邀請家人們一起來開趴，本次Dress Code主題為「西部牛仔風」，兩天主題日期間只要穿著「牛仔裝」 (牛仔褲、牛仔上衣或牛仔帽等)及萬聖節特殊裝扮進場即可獲得APP點數5點，場邊活動更是濃濃的西部風情，包括「牛仔競技」、「神槍獵人」、「派對好手」等好玩小遊戲等著挑戰，除此之外還有國產鮮乳小遊戲、漢堡餐車等，等著在酒吧只點牛奶的牛仔們大駕光臨！
10月22日（六）的主題日，悍將更邀請寵物家人們來同樂，新莊棒球場首度開放寵物進場，帶著最愛的毛小孩一起體驗棒球饗宴，悍將推出「寵物同樂席」，當日A11-A13區為寵物特別席位，門票售價為500元，購買該區門票的球迷，可攜帶一隻寵物入場，寵物同樂席採自由入座，憑票還可獲得悍將寵物領巾一條，活動當天更與「優格寵物食品」 合作，在場外設置貓、狗挑戰關卡，等著毛小孩們來闖關，當天賽前更將邀請優格寵物食譜代言人阿愣和nana來到新莊棒球場，為比賽開球。
22日賽前場外舞台將會舉辦「派對霸主」冠軍爭奪戰，邀請悍將家人們秀出你最瘋狂的萬聖節裝扮，家人們在10月20日中午12點前，可先透過報名連結（https://reurl.cc/3Y0QL9
）報名參加初選，由評審選出10名悍將家人參與22日的「派對霸主」賽前活動，將由FUBON ANGELS與應援團進行決選，成為「派對霸主」的3名悍將家人，將可成為23日賽前的開球嘉賓，另外還有球員簽名球、球衣、悍將球帽與APP點數等獎項，準備送給進入派對霸主決選的家人們，讓大家一起同樂！
23日賽前也將進行「FUBON ANGELS全員集合簽名會」，是本季16名女孩首次全員到齊參加簽名會，只要當日在G-Store旗艦店消費金額達$3,500元(需含FUBON ANGELS任一商品)，即可獲得簽名會號碼牌一張，讓ANGELS陪著家人們一起好樂派對，更多活動詳情可上富邦悍將粉絲團查詢。