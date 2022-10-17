MLB／藤浪挑戰大聯盟評價！高風險高報酬

阪神虎隊投手藤浪晉太郎近期動態受到矚目，尤其是傳出他想挑戰大聯盟的消息後，美國媒體也都紛紛注意到他，知名棒球網站《MLB交易傳聞》就提到，藤浪是「高風險高報酬」的選手，理由是高達101英里火球，但近年出賽數大減。 我是廣告 請繼續往下閱讀 藤浪跟大谷翔平是同期好手，尤其藤浪當初二刀流也是頗負盛名，但進入職棒後，大谷的成績一路扶搖直上，還幫火腿隊奪冠，藤浪卻飽受控球問題所苦，加上去年確診影響，出賽數的確不能跟一開始加入職棒相比。藤浪生涯前期都以先發為主，每年都有130局以上投球局數，但從2017年開始，他出賽數大減，而今年只有出賽16場，其中有10場是先發，防禦率3.38，3勝5敗戰績，日職累積57勝54敗。不過藤浪現在才29歲，具有10年職棒經驗，可能會有球團想要給他機會，或許他的投球，也可以在大聯盟生存也說不定。藤浪今年最主要改善了控球，去年他的四壞球保送率高達16.8%，今年他的四壞球保送率為7.6％，美職平均為8.2％。中職／富邦好樂派對！FUBON ANGELS全員集合簽名會日職／許銘傑看松井稼頭央 總是最早到球場日職／秋吉亮被軟銀戰力外！還想延續職棒生涯MLB／洋基王牌Cole發威！追平守護者續命