土石流紅色警戒調降至67條 桃園復興仍需防大規模崩塌
颱風「尼莎」為北台灣帶來致災性降雨，昨（16）日晚間8時解除海上警報，降雨有望在今（17）下半日趨緩。農委會今午間也將土石流紅色警戒下修至67條，但桃園市復興區華陵里仍有大規模崩塌黃色警戒。
農委會調降土石流紅色警戒為67條，分布於臺北市士林區溪山里，宜蘭縣大同鄉英士村、樂水村、太平村，基隆市暖暖區暖東里、碇內里、過港里，新北市三芝區店子里、圓山里，石碇區潭邊里、烏塗里、永定里，雙溪區三貂里、泰平里，瑞芳區上天里、光復里、猴硐里、弓橋里、福住里、新山里、銅山里、濂新里、南雅里，平溪區菁桐里、薯榔里、嶺腳里、南山里、新寮里、十分里，汐止區烘內里、長青里、白雲里、茄苳里、保新里、東山里等，共4縣市9鄉鎮市區35村里。
另86條土石流黃色警戒，分布於臺北市北投區湖田里，南港區九如里、舊莊里，內湖區港華里、西安里、西康里，宜蘭縣大同鄉茂安村、四季村、寒溪村、復興村，花蓮縣秀林鄉文蘭村，壽豐鄉池南村，桃園市復興區三光里、華陵里，基隆市七堵區長安里、泰安里、長興里，新北市淡水區水源里，三峽區金圳里、插角里、有木里，烏來區福山里，深坑區深坑里、埔新里、昇高里、土庫里、賴仲里，瑞芳區瑞濱里、新峰里、東和里、傑魚里、碩仁里，萬里區溪底里、中幅里、龜吼里、野柳里、大鵬里，新店區雙坑里等，共6縣市15鄉鎮市區38村里。
此外，農委會也發布1處大規模崩塌黃色警戒，分布於桃園市復興區華陵里等，地方政府應進行疏散避難勸告。