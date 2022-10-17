中職／二軍個人獎出爐！張志豪奪全壘打王

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中信兄弟魏碩成本季在二軍出賽17場，以防禦率2.24排名第一奪下防禦率王；富邦悍將范玉禹二軍出賽18場，其中13場先發5場後援，戰績7勝5敗成為勝投王；統一 7-ELEVEn 獅李承鴻本季在二軍出賽20場，總計70.1局的投球，送出52次三振，奪下三振王的頭銜；富邦悍將陳冠勳本季在二軍25場後援，拿下11次中繼成功為中繼王；味全龍林羿豪24場後援出賽，奪下7次救援成功獲得救援王殊榮。
樂天桃猿馮健庭本季出賽46場，總計187打席、171打數、56支安打，以0.3275打擊率連續兩年獲獎，成功蟬聯打擊王寶座；統一 7-ELEVEn獅何恆佑55場出賽，擊出67支安打領先群雄，拿下今年的二軍安打王；中信兄弟張志豪擊出6支全壘打，雖與富邦悍將高國輝並列首位，但因打數較少而奪下全壘打王；打點王及盜壘王則是由富邦悍將王詩聰，以30分打點、15次盜壘成功奪得。
選手拚戰整季，為球隊戰績貢獻也達成個人紀錄，全力以赴的精神值得給予掌聲，二軍總冠軍賽也隨之開打，18日起在嘉義市立棒球場及中國信託公益園區進行五戰三勝制的比賽，二軍「金控大戰」火熱上演，聯盟邀請大家一起為辛苦的選手加油，今年的冠軍金盃由誰拿下，敬請拭目以待。
二軍個人獎項得主
| 獎項
| 選手
| 球隊
| 成績
| 防禦率王
| 魏碩成
| 中信兄弟
| 防禦率2.24
| 勝投王
| 范玉禹
| 富邦悍將
| 7 勝
| 三振王
| 李承鴻
| 統一 7-ELEVEn 獅
| 52 次奪三振
| 中繼王
| 陳冠勳
| 富邦悍將
| 11次中繼成功
| 救援王
| 林羿豪
| 味全龍
| 7 次救援成功
| 打擊王
| 馮健庭
| 樂天桃猿
| 打擊率0.3275
| 安打王
| 何恆佑
| 統一 7-ELEVEn 獅
| 67 支安打
| 全壘打王
| 張志豪
| 中信兄弟
| 6支全壘打
註：與富邦悍將高國輝並列，因打數較少獲勝
| 打點王
| 王詩聰
| 富邦悍將
| 30打點
| 盜壘王
| 王詩聰
| 富邦悍將
| 15次盜壘