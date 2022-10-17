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中職／二軍個人獎出爐！張志豪奪全壘打王

▲張志豪開轟。（圖／中信兄弟提供）
▲張志豪開轟。（圖／中信兄弟提供）

記者吳政紘/綜合報導

2022-10-17 15:01:012022-10-17 15:01:45

中華職棒33年二軍總冠軍賽將於18日起火熱開戰，由例行賽排名第一的富邦悍將二軍對決排名第二的中信兄弟二軍，進行五戰三勝制的總冠軍爭奪戰。聯盟於今（17）日公布二軍個人獎項得主，為球員奮鬥整季成果鼓勵及喝采。

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中信兄弟魏碩成本季在二軍出賽17場，以防禦率2.24排名第一奪下防禦率王；富邦悍將范玉禹二軍出賽18場，其中13場先發5場後援，戰績7勝5敗成為勝投王；統一 7-ELEVEn 獅李承鴻本季在二軍出賽20場，總計70.1局的投球，送出52次三振，奪下三振王的頭銜；富邦悍將陳冠勳本季在二軍25場後援，拿下11次中繼成功為中繼王；味全龍林羿豪24場後援出賽，奪下7次救援成功獲得救援王殊榮。


樂天桃猿馮健庭本季出賽46場，總計187打席、171打數、56支安打，以0.3275打擊率連續兩年獲獎，成功蟬聯打擊王寶座；統一 7-ELEVEn獅何恆佑55場出賽，擊出67支安打領先群雄，拿下今年的二軍安打王；中信兄弟張志豪擊出6支全壘打，雖與富邦悍將高國輝並列首位，但因打數較少而奪下全壘打王；打點王及盜壘王則是由富邦悍將王詩聰，以30分打點、15次盜壘成功奪得。


選手拚戰整季，為球隊戰績貢獻也達成個人紀錄，全力以赴的精神值得給予掌聲，二軍總冠軍賽也隨之開打，18日起在嘉義市立棒球場及中國信託公益園區進行五戰三勝制的比賽，二軍「金控大戰」火熱上演，聯盟邀請大家一起為辛苦的選手加油，今年的冠軍金盃由誰拿下，敬請拭目以待。

二軍個人獎項得主


獎項

 選手

 球隊

 成績
防禦率王

 魏碩成

 中信兄弟

 防禦率2.24
勝投王

 范玉禹

 富邦悍將

 7 勝
三振王

 李承鴻

 統一 7-ELEVEn 獅

 52 次奪三振
中繼王

 陳冠勳

 富邦悍將

 11次中繼成功
救援王

 林羿豪

 味全龍

 7 次救援成功
打擊王

 馮健庭

 樂天桃猿

 打擊率0.3275
安打王

 何恆佑

 統一 7-ELEVEn 獅

 67 支安打
全壘打王

 張志豪

 中信兄弟

 6支全壘打

註：與富邦悍將高國輝並列，因打數較少獲勝
打點王

 王詩聰

 富邦悍將

 30打點
盜壘王

 王詩聰

 富邦悍將

 15次盜壘

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