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北市國小足球隊教練遭控施暴　飯吃太慢、愛講話就被打

▲何志偉與鍾佩玲等人召開記者會，說明接獲家長陳情，孩子參加足球隊因飯吃太慢、太愛說話遭不當體罰。（圖／何志偉辦公室提供）
▲何志偉與鍾佩玲等人召開記者會，說明接獲家長陳情，孩子參加足球隊因飯吃太慢、太愛說話遭不當體罰。（圖／何志偉辦公室提供）

記者陳威叡／台北報導

2022-10-17 15:10:17

民進黨立委何志偉、台北市議員鍾佩玲等人今（17）日召開記者會，說明接獲家長陳情，稱孩子參加足球隊卻被教練因飯吃太慢、太愛說話遭不當體罰，為了讓過動兒的孩子有體力釋放管道卻被如此對待，希望藉由此案例，能讓相關部會正視體罰的問題，給孩子們一個安全的環境與管道，讓這些小運動員們遠離體罰的威脅。

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何志偉指出，2006年底通過的《教育基本法》修正案，明文規定禁止校園體罰，但不幸的是，有一群參加足球隊的孩子因飯吃得太慢、太愛說話遭到校隊教練的不當體罰，甚至要求所有孩子圍觀不准閉眼，只為了讓大家記取「教訓」。

遭體罰孩子的家長指控，讓孩子參加足球校隊是為了釋放能量，未料沒過多久後發現孩子有夜哭的狀況，自己曾經前往校園要接兒子回家，卻聽聞有孩子痛苦的哭喊聲與遭鞭打聲音。

該家長表示，為了保護兒子，她曾建議希望教練不要再體罰，未料對方竟回「那我下次用吊的」，而仍如今該教練仍在學校，更申請學校地下室作為辦公室，但相信沒有一個家長能接受孩子與施暴者有接觸。

鍾佩玲表示，自己身為家長聽聞體罰都感到十分心疼，沒有一個家長能夠接受孩子因飯吃太慢、垃圾亂丟被打到傷痕累累。此外教育部所訂定的「各級學校專任運動教練聘任管理辦法」中，規定違反《兒少法》的專任教練必須解聘，且1至4年不得聘為專任教練，但對孩子傷害已經造成。

根據統計2020年校園霸凌個案通報854件，與2016年的606件相比，成長近3成，當中老師對學生霸凌超過50件，但這50件實際成案的事實上寥寥可數。呼籲教育部與教育局應該建立更暢通的輔導、通報機制，給孩子們一個安全的環境與管道，讓這些小運動員們能夠遠離體罰的威脅。

記者會上另名家長也泣訴，自己的孩子是過動兒，讓他踢足球是希望可以有體力釋放的管道，難道就因為這樣就要被打，孩子遭體罰還稱很喜歡教練，因為被打後還會給糖果吃，就是如此單純的想法令人心疼。

對此體育署專委周國金表示，教育政策體罰零容忍是沒有疑義的，不允許校園中出現這樣的體罰，目前相關法令除了規範老師也包含了教練，體罰這件事情是零容忍的，今天這樣的教練有不當對待，就會依法處置，何志偉質疑提問難道教練解僱後還可以借用場地，甚至拿著藤條在校園散步，國教署回應，就目前個案初步了解，基本上站在兒少保護原則，如果孩子已經對他心生恐懼或是心靈傷害那就應該降低接觸的機會。

台北市教育局表示，本案目前處理狀況是教練已經終止聘約，使用場地部分目前已經把鑰匙繳回，不能做使用，也請教練在下月中把私人物品移除，教育局已責成學校做調查小組，調查報告月底出爐，就事實部分通報《兒少法》做相關認定。

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