眼睛糊到蛤仔肉？翼狀贅肉恐影響視力！治療及預防一次看懂

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眼翳能用舌頭舔去？翼狀贅肉是怎麼來的？
高雄榮民總醫院眼科部主任陳俊良醫師說明，眼翳又稱為翼狀贅肉，是一種結膜增生疾病。當上下眼瞼內側和眼白外側的黏膜組織受到紫外線影響或是風沙、粉塵等長期刺激，就有可能使結膜受傷，導致新生血管慢慢往角膜侵犯。
眼翳（翼狀贅肉）：
・大多靠近鼻側位置，會慢慢往角膜方向延伸而影響視力
・少數會長在顳側或雙側，對視力影響大且症狀明顯
眼裂斑（眼裂黃斑）：
・一團黃色斑點黏在結膜、靠近鼻側
・較少往角膜方向延伸，但血管增生會影響外觀、引起乾眼症
眼翳（翼狀贅肉）有哪些症狀：
・眼睛充血發紅
・合併炎症紅腫明顯
・角膜上皮不平滑、影響淚液分佈
・角膜乾燥破皮，容易感染發炎
翼狀贅肉切除後容易復發！
目前翼狀贅肉治療沒有藥物能夠選擇，需由病灶大小、症狀以及視力影響範圍來制定治療策略。若翼狀贅肉超過0.3公分，侵犯角膜、甚至遮住瞳孔時，就需要立即接受手術治療，但單憑手術切除有高達50%的復發機率，一旦復發，造成沾黏，將會更難處理。因此早期治療切除翼狀贅肉後，會讓鞏膜裸露處接受放射線治療或是浸泡抗癌藥，達到抑制復發的效果，雖可降低至10%以下，卻出現許多併發症，像是組織缺氧、鈣化，反而容易感染發炎，增加後續治療難度。
眼翳切除合併羊膜覆蓋以填補結膜組織的不足是目前手術發展的趨勢
羊膜覆蓋移植治療優勢：
・降低復發率
・降低術後疼痛
・降低術後發炎反應
・促進傷口癒合、生成
過大的翼狀贅肉會影響白內障手術後的結果
陳主任曾收治一名個案是居住在澎湖的70歲爺爺，起初因為翼狀贅肉病灶不大（小於0.15公分），希望先接受白內障手術，但因為疫情而暫緩。直到最近再回診，不僅白內障變嚴重，翼狀贅肉也增長到0.25公分，且影響人工水晶體計算，產生度數偏差，所幸保留三年前的計算公式，才得以將白內障及翼狀贅肉同時治療好。
嚴重的雙側性翼狀贅肉怎麼辦！加上羊膜降風險
另外一位個案是因為同一眼雙側翼狀贅肉皆超過0.3公分並且遮住瞳孔，病患希望一併切除，但因為多次復發，患者擔憂手術成效不彰。為了降低復發率，這次我們採用最新型的手術方式搭配羊膜移植，不僅眼睛表面恢復平整，視力功能也有很大的改善，術後追蹤半年也未見復發跡象，是治療翼狀贅肉很大的進步！
眼睛也要防曬！避免翼狀贅肉上身必看！
至於該如何預防翼狀贅肉？因為紫外線是主要的風險因子。陳俊良主任提醒，幫皮膚防曬同時也要注意眼睛的防曬，建議出門可配戴防曬係數良好的太陽眼鏡、有包覆到旁邊的款式，若是爬山或是到海邊遊玩，可再加上有帽簷可遮住眼睛的帽子，並且盡量避免有風沙、粉塵等刺激場所。眼睛防曬不僅能減少翼狀贅肉的發生和惡化，也許還有機會減緩白內障、黃斑部病變的惡化哦！
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