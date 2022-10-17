友達維運技術亮相　場域導入清潔機器人、無人機與AI監控

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包括在強調高品質EPC統包工程的電廠設計中，研發高品質AUO SunSteel光電整合型浪板，結合太陽能模組及高峰浪板之模塊化技術，預先完成光電系統架設，減少傳統太陽能支架系統安裝的複雜性，省去傳統工法的金屬支架，使其重量減輕達25%，並將產品結構由單玻升級為雙玻，除了提升機械負載強度，更加強氣候耐候度，可廣泛運用於多元場域。
同時，友達更致力導入新技術以加強案場維運，這次也展出智慧清潔機器人搭配感測器與AI數據分析的技術，除了有效清除模組髒污之外，更能確認分析清潔前後成效，大幅減少維運成本；並透過無人機搭配IR Sensor熱顯像技術進行全方面模組健檢，以人機協作及AI即時監控技術，針對缺陷模組進行位置標記並派工檢修，有效降低人力成本、改善巡檢品質並提升發電量。
此外，友達儲能系統可應用於發電、輸配電與用電負載端，並依據客戶不同之應用情境，軟硬體整合控制與建置，提供客戶適合且完整的儲能解決方案；在能源管理部分，自主開發資料收集器，搭配儲能系統進行電網調節，進行AI數據化管理、監控用電，以達到更即時、合適且高效能的能源管理模式。
友達也推出電商平台「友達能源商城」，突破時間地域限制，提供客戶跨通路服務，落實線上線下全通路，讓客戶享有完整之「一站式購足」之服務，簡易採購流程，亦活絡綠能交易市場，讓全民共享陽光。
至於友達數位「Smart Grid智慧雲端能源數據監控」解決方案，以節省費用及耗能為起點，協助企業透過數據可視找出異常耗電設備，進而可做到減少無效能源浪費，提升能源使用效率，並落實永續願景也致力推進產業永續成長；以及友達宇沛自主研發之「碳管理平台－友達理碳專員(AUO Carbon Agent, ACA)」，幫助企業以數位化方式進行碳排數據盤查，協助企業擘劃出屬於自己的淨零排碳路徑，有效落實節能減碳，一同邁向淨零排放的綠色永續願景前進。