特企／打造舒適空間選歌林　四季家電全制霸！

我是廣告 請繼續往下閱讀
「空氣洗」的原理是利用滾筒洗衣機的滾動，帶動50~60°C左右的熱蒸氣，產生強大的氣流拍打衣物，藉此消除衣物上的細菌及異味。好處是可以不用水洗、不需添加化學洗滌藥劑，就可達到衣物除菌消味的蓬鬆效果。
「空氣洗」功能可使用於去除沾染到煙味或異味的衣物，這些衣物除了有異味之外，並無明顯髒污。一般西裝、襯衫、套裝，或是上班族晚上聚餐後隔天還要穿著的衣物，都可以使用空氣洗功能去除衣服上的異味。
歌林洗衣大師BW-1006VD01同時也有6段溫控洗淨功能，分別是常溫、20°C、30°C、40°C、60°C、90°C，不同的衣物材質使用不同溫度清洗，減少對布料造成的傷害，還可以徹底洗清衣服上的頑強汙垢，一舉多得。
歌林冷氣3重進化論 冷暖功能都兼具
台灣南北氣溫溫差大，選購能同時滿足夏季、秋冬需求的冷氣，才能四季舒適居家。空調首選節能冷氣，才能吹得舒適又省荷包。冷氣選歌林，保證安心又滿意，歌林RK03系列變頻冷暖氣，採用最新智能變頻模式，減少壓縮機反覆運轉的耗電，並獲得CSPF新一級能效認證，不僅節能省電，還可享貨物稅退稅補助，每台最高可省下2,000元；全系列兼具冷暖功能，不管是38度C高溫或是冬季霸王級寒流來襲，四季皆可使用。
RK03系列採用最新式的R32環保新冷媒，可提高能源效率、降低全球暖化係數、使臭氧層破壞潛勢為0，具節能減碳及迅速冷房效果，讓消費者使用冷氣達到舒適涼爽效果，也能兼顧環保愛地球，同時還有四道防護設計：銀離子濾網、藍波防鏽盔甲、防沼氣及室外機機板保護盒。
室內居家無法安裝冷氣的地方該怎麼辦？只要有一台歌林移動式空調，就能滿室清涼，還給居家一個舒適的涼爽空間。歌林移動式空調不僅可以冷暖兩用(冷專/冷暖兩用以型號實際功能為主)，同時具有除溼模式、銀離子空氣淨化濾網、不滴水設計及積水自動蒸發功能，也可接上排水管，免倒水超方便。多段風速可調整，並配置萬向腳輪，可輕鬆移動更方便，哪裡需要冷氣就往哪裡推。
歌林移動式空調，體積輕巧，一般家用車的後車廂都可以放得下，戶外活動帶上一台歌林移動式空調，只需要110V電壓，免施工安裝、即插即用，不管是露營、野餐還是戶外燒烤，再也不怕炎熱氣候，走到哪涼到哪。一般攤販、警衛室、宿舍套房雅房、鐵皮屋，以及各式臨時空間，任何不方便施工安裝冷氣的場域，只要有一台歌林移動式空調，也能在炎熱的天氣裡享受冷氣吹拂。
歌林LED多媒體液晶顯示器 操作簡單輕鬆上手
歌林全新推出LED多媒體液晶顯示器KLT-50EK01，適合全家老少操作的設計，可輕鬆上手操作，宅家觀看影劇節目最舒適。KLT-50EK01 LED多媒體液晶顯示器，配置4K高畫質顯示器，像素是Full HD（FHD）的4倍，畫質更為清晰細膩、畫面細緻度更高。
KLT-50EK01同時也配備耳機輸出，可連接耳機享受影音饗宴，開再大聲也不怕吵到同住的家人，還有數位同軸聲音輸出功能，可連接具有數位同軸輸入的音響設備，並支援具高清畫質多媒體數位介面(HDMI)端子輸出的裝置及可使用USB隨身碟或移動硬碟播放多媒體影音。
一年四季舒適宅家，空調冷氣、電視、洗衣機…等各式家電不可少，輕鬆操作好上手，才能讓生活更便利。就讓歌林幫你實現簡單的幸福。