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溫士凱客語擒金鐘雙料　哽咽憶父親：出門是為了回家！

▲溫士凱客語擒金鐘雙料！（圖／資料照片）
▲溫士凱客語擒金鐘雙料！（圖／資料照片）

本報訊

2022-10-17 18:56:312022-10-17 19:23:22

第57屆廣播金鐘獎於10月15晚間盛大、圓滿落幕，本屆教育文化奬及教育文化主持人奬，由知名客籍旅遊主持人溫士凱一舉雙料擒下，十分風光！但溫士凱在當晚頒獎典禮第二次上臺發表得獎感言時，他才透露，「一直想看我在臺上領獎的父親，在昨天過世了！」溫士凱更在臺上吶喊：「阿爸，亻厓得獎了！」令全場聽聞感到震驚又不捨。今天客委會主委楊長鎮及客家公共傳播基金會董事長陳邦畛為了感謝溫士凱對客家的努力，也特別前往温老先生靈堂弔唁。

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今天《客新聞》前往溫老先生在竹東的靈堂，專訪溫士凱，溫士凱透露，父親其實攝護腺癌有7年多了，但今年父親因為疫情確診，導致身體每況愈下，但父親還是非常關心我，知道我入圍2項金鐘獎，一直非常期待我能上臺領獎，家人也跟父親說「一定要撐下去，看士凱得獎喔！」，疼我的父親真的撐到頒獎前一天才離開，但我知道父親會一直守護我。

▲溫士凱接受客新聞專訪，談到父親過往堅定的支持著他，回憶一幕幕湧現。（圖／資料照片）
▲溫士凱接受客新聞專訪，談到父親過往堅定的支持著他，回憶一幕幕湧現。（圖／資料照片）
溫士凱回憶起父親，溫士凱透露，祖父是經營旅社，當年的家庭條件十分優渥，但父親不願接手旅社，堅持自己白手起家，就是要當「黑手鐵工」投入鋼鐵、機械製造業。

溫士凱難掩驕傲地說，當時的石門水庫地基工程、新竹亞洲水泥等大型的工廠都是父親公司承接，也因此回憶起孩時記憶在竹東的生活「真的過得非常優渥！」但做生意總是會起起落落，在重工業榮景後，遇到重工業轉型到輕工業，父親也因此結束鋼鐵、機械事業，決定離開臺灣前往巴西做「玻璃珠」一待就是10年，但父親一生用身教言教傳達「有能力就堅持做下去」的身教言教，讓孩子們終身受用，父親一心為家庭付出，讓溫士凱回想起，講到一度哽咽。

溫士凱說，父親對自己最大的影響，除了是傳達「國際觀」，再來就是願意給予孩子「絕對的自主空間和包容心」，完全支持小孩想要做的事情「只要不做壞事就好！」這也讓自己有勇氣前往美國讀書，更有機會在美國期間，找回客家語言文化的認同感。

▲溫士凱擁有作家、廣播主持人、專業學者、演講師、美食及文創美學講師等多重身份。（圖／資料照片）
▲溫士凱擁有作家、廣播主持人、專業學者、演講師、美食及文創美學講師等多重身份。（圖／資料照片）
溫士凱於1992年前往美國加州半工半讀，先後完成加州格蘭岱爾學院及俄亥俄州克裏夫蘭州立大學廣告藝術及設計學位，在這期間溫士凱意外撿回了自己的母語及認同感，溫士凱說，在美國上課時，教授得知我是臺灣的竹東人，會講客家話，教授鼓勵我，一定要把握這個傳承幾千年的語言「我才開始打電話和父母親重新學客語！」，母親還笑說「你以前不講客語，怎麼現在又開始講了！」意外撿回了從國小就因為「禁止講方言」已在自己身上消失的母語客語海陸腔，雖然旅居美國13年後才回到故鄉，卻在國外找回了對客家的認同，更尋轉來對臺灣客家的情感，這是如此難能可貴！

溫士凱也見證了在父親、在自己身上發生的例子「出門，是為了回家」也因為有走出去，才知道原來家裡是這麼好「在國外不會有人幫你慶生、料理生活，一切都要自己來」，有出國才發現「原來臺灣這麼好！」因此自己也會繼續煞猛打拚，用優質客語節目讓全世界看到臺灣客家語言文化的美好！

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