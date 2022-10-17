桂綸鎂、張震擔任金馬獎評審　主席許鞍華獻最大熱情

第59屆金馬獎評審團主席由許鞍華導演擔任。她在接獲邀請時便一口答應，除了很高興可以再和金馬同仁一塊工作，更表示：「願有生之年，以最大的熱情，持續為電影服務。」許鞍華曾七度提名，並以《千言萬語》、《桃姐》和《黃金時代》三度榮獲金馬獎最佳導演，她也在2020年獲得威尼斯影展終身成就金獅獎的殊榮。她將率領金馬影帝張震、金馬影后桂綸鎂、導演程偉豪、監製葉如芬、攝影師余靜萍等加入決審陣容。
決定本屆金馬獎得獎名單的評審，除了上述6位，還有負責選出入圍名單的11位評審，包含攝影師周以文、動畫導演邱立偉、香港電影美術學會榮譽會長張世宏、金馬獎最佳新導演張榮吉、編劇張耀升、剪輯師梁展綸、紀錄片導演黃惠偵、編劇劉梓潔、編劇蔡宗翰、造型設計師蔡珮玲、作曲家黎允文，共17位評審將於11月19日頒獎典禮當天開會討論並投票選出金馬獎得主。
第59屆金馬獎入圍影片皆會在11月2日展開的金馬影展放映，影展自10月22日開始售票。第59屆金馬獎頒獎典禮將於11月19日於台北國父紀念館舉行，觀眾可鎖定台視頻道同步收看直播，網路直播則由MyVideo影音播出，LINE TODAY共同轉播，海外除了新加坡（Hub都會台）、馬來西亞（Astro）各有當地電視台直播外， 其餘地區皆可透過金馬與台視YouTube 同步觀賞。