馬國女大生遭擄走棄屍！兇嫌梁育誌恐落跑、3度延押2個月
本月13日，台北市士林區發生馬國女大生遭殺害命案，該案件為國內第三起；2020年10月間，高雄馬來西亞籍鍾姓女大生，獨自離校後遭嫌犯梁育誌開車擄走、並性侵殺害，最後棄屍於阿蓮山區，橋頭地院一審判處死刑，鍾女的家屬也提告民事求償，案件仍在審理中。由於殺人罪部分上訴高分院，合議庭認為，梁育誌有逃亡之虞，因此裁定延長羈押2月。
回顧案情，鍾女於2020年10月28日晚間，離校後行經台南市歸仁區，嫌犯梁育誌見其落單，竟將鍾女擄走性侵殺害，並棄屍在阿蓮偏僻山區，消息震驚社會。橋頭地檢署調查後，依強盜而故意殺人等罪嫌起訴梁育誌，並認為其手段殘酷、惡性重大，建請判處死刑。
今年3月間，橋頭地院一審判梁育誌死刑、褫奪公權終身，案件上訴高分院；民事部分，鍾女家屬求償2000萬元，案件審理中。由於梁育誌羈押期限將屆，經合議庭審理，認為梁育誌所犯案情重大，且偵訊時也透露曾擔心警方查緝，足認其有逃亡之虞，因此裁定自本月21日起，第3度延長羈押2個月。
※【NOWnews 今日新聞
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