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地方企業轉型升級加速器　讓新創與在地企業攜手成長

▲桃園市政府青年事務局14日舉辦桃園新創加速器團隊甄選說明會，推動企業與新創貢創發展。（圖／桃園市青年局提供）
▲桃園市政府青年事務局14日舉辦桃園新創加速器團隊甄選說明會，推動企業與新創貢創發展。（圖／桃園市青年局提供）

記者李春台／桃園報導

2022-10-17 21:53:52

桃園市政府青年事務局14日舉辦桃園新創加速器團隊甄選說明會，針對智慧製造、能源轉型、數位轉型、綠色永續、智慧餐飲、智慧物流與智慧零售等領域之新創團隊為重點招募對象，同時邀請有意產業轉型升級的在地企業一起成為合作夥伴，除了加速新創的發展，同時也促進在地產業轉型升級。

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青年局表示，桃園市是全台第一工業科技大城，擁有34座工業區及11處工商綜合區，產業聚落多樣且完整，具有產業轉型升級的龐大需求。因此，桃園成立了一個專屬的新創加速器來強化團隊的商務拓展能力，並專責協助新創與在地企業對接，從供需兩端著手，不但協助新創團隊找到早期的驗證場域及合作訂單，亦協助在地企業尋求合適的轉型升級創新解決方案，讓成熟企業以大帶小的方式促進雙方的合作發展。


青年局青創指揮部的新創團隊膜淨材料股份有限公司，研發全台首創200奈米中空纖維技術，能快速且有效隔離水中細菌與塑膠微粒等污染，已成功將技術運用在國際知名品牌運動隨身濾水瓶的合作經驗。負責人張旭賢表示，目前開發大型的濾心設備，希望能運用在如工業汙水的處理上。張旭賢強調，桃園新創加速器的能協助他們與在地企業的對接合作，創造更多的商務發展的機會。


桃園市政府青年事務局長陳冠穎表示，桃園是全國第一個具備橫向及縱向發展新創生態圈的城市，在橫向方面，為擴大服務微型創業的青年創業者，今年成立青創資源中心，提供一般創業民眾便利的單一窗口創業諮詢服務；在縱向方面，目前正在規劃成立A8新創加速器，未來將協助成熟新創團隊有更多商務擴展的機會，並導入在地產業，加速中小企業轉型。桃園逐步打造完善的青創生態圈，桃園的創新力將會愈來愈強大，陪伴青年在創業這條路上不孤單。

▲A8新創加速器未來將進駐桃園長庚轉運站。（圖／桃園市青年局提供）
▲A8新創加速器未來將進駐桃園長庚轉運站。（圖／桃園市青年局提供）
桃園新創加速器報名從即日起至111年10月21日(五)17:00截止(https://forms.gle/LFNqRhJPPRieL2zc6 )，聯繫窗口: 0972-272-376 許先生 📈，歡迎其他縣市優秀的新創團隊一同加入。

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