當人體超越音速！Red Bull平流層計畫10週年

這項計畫不僅是人類重要里程碑，啟發無數民眾對太空的興趣，更創下當時YouTube直播觀看紀錄。睽違十年，最新紀錄片《Space Jump: How Red Bull Stratos captured the world’s attention（暫譯：太空跳傘：全球關注的平流層計畫）》將揭露從未公開的影像資料及觀點，重現Red Bull Stratos平流層計畫的熱血故事。在這部最新紀錄片中，不僅邀請到當時的團隊、產業學者、太空迷來首度分享這項計畫的意義，而創下紀錄的Felix Baumgartner也在影片中現身回憶。
Red Bull Stratos平流層計畫證明了人類透過自由落體可超越音速，而為紀念十週年，《Space Jump: How Red Bull Stratos captured the world’s attention（暫譯：太空跳傘：全球關注的平流層計畫）》紀錄片將於今(14)日下午四點於Red Bull TV與全球同步公開，可直接下載Red Bull TV APP或至（https://www.redbull.com/int-en/discover）觀賞。
【Red Bull Stratos平流層計畫】
Red Bull Stratos 平流層計畫力求超越人類極限，持續推進科學發現並造福人類。本次計畫成功打破世界紀錄，為未來領航者提供了寶貴的醫學和科學數據。 2012年10月14日，Felix Baumgartner從新墨西哥州羅斯威爾升空，乘坐特製的氦氣球升入平流層，一躍而下，成為全世界第一個在自由落體中打破音速的人。