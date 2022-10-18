冷空氣南下！今晨「低溫僅16.5°C」 週末恐再有颱風生成
中央氣象局表示，今、明（18日、19日）兩天受東北季風影響，各地天氣較涼，桃園以北、東北部及東部地區有局部短暫雨，基隆北海岸、東北部地區及大臺北山區仍有局部較大雨勢發生的機率，東南部地區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部山區亦有零星短暫陣雨。
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮，在「三立準氣象．老大洩天機」專欄中指出，央氣象局18日2時「路徑潛勢預測圖」顯示，「中颱尼莎」將繞過海南島南方海面，撲向越南北部。15日至17日因「共伴效應」發威， 3天的最大累積雨量為台北擎天崗1850毫米；今(18日)晨截至5時03分，北部平地最低氣溫已降至17度左右(桃園楊梅區16.5度、新北五股區17.1度、台北南港區17.3度、基隆七堵區17.3度)，其他各地區則為中部(台中外埔區)18.4度，南部(台南後壁區)19.8度，東部(宜蘭五結鄉)17.9度
最新(17日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今天(18日)迎風面水氣仍多，北部、東半部仍有局部雨，中南部晴時多雲；北台濕冷，其他地區早晚涼冷。北部約為17至21度，中部18至29度，南部20至32度，東部17至30度。
吳德榮說明，明日至週五(19至21日)水氣減少，各地晴時多雲，東北部有局部短暫雨的機率；明日各地早晚仍偏涼微冷、週四、五氣溫漸升，各地早晚仍偏涼，中南部日夜溫差大。
週六至下週一(22至24日)有熱帶擾動已通過呂宋島，進入南海，有發展成颱的機率；水氣增多，北部、東半部轉為有雨的天氣。是否會產生「共伴效應」？若有會是多大？都還得再觀察，因為各國模式模擬有很大差異，隱含有較大的「不確定性」。（編輯：陳苾暐）