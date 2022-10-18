短髮妹捷運座位睡著！上衣扣子全開 網友：溫柔守望就好
搭乘大眾交通運輸工具，不當滑手機的低頭族，不經意會看到養眼風景，日前有民眾搭捷運時，見到一位身材玲瓏有致的短髮正妹正在夢周公，上衣扣子全開，畫面引人遐思，網友表示「我們溫柔地守望就好」，女子的身分也被老司機曝光。
原PO在臉書「爆廢公社公開版」發文詢問：「請問我該怎麼提醒這位小姐姐她的芝麻奶茶不小心滴在身上了？」附上的照片，短髮妹雙眼緊閉、頭靠捷運座位的壓克力板，閉目養神，只見U字短上衣3顆扣子沒扣，飽滿上圍弧線忽隱忽現，上頭還有疑似飲料漬的痕跡。
貼文一PO出，大批網友聞香留言：「這個是真的」、「胸懷大痣」、「不要多管閒事」、「靜靜看就好別打草驚蛇」、「可能過一陣子這車廂就爆滿了！能站就不要坐」、「要避免驚擾到這位小姐，我們溫柔地守望就好」！有人開玩笑地說「看也知道是仙人跳，男人10個有9個會中計」！
據了解，這位身材窈窕的妙齡女，身分是馬來西亞網紅瑋兒，從物理治療系畢業後，成為體重管理師，目前是某保健創業平台的品牌合夥人，分享的外出私照多以低胸衣著為主，如小可愛、肚兜或情趣女僕裝，不吝秀出傲人胸圍，至於胸前黑影是刺青，而摘下口罩的她，面容清秀可人，IG超過44萬追蹤數。（編輯：楊穎軒）