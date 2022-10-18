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謝和弦緊握孕妻現身法院！遞狀求翻盤：原來這就是政治

▲謝和弦今（18）日攜妻子莉婭，在台北市長候選人蘇煥智律師陪同下到台北高等行政法院遞狀申訴，要爭取參選資格，並向中選會提出陳情。（圖／翻攝自謝和弦臉書）
▲謝和弦今（18）日攜妻子莉婭，在台北市長候選人蘇煥智律師陪同下到台北高等行政法院遞狀申訴，要爭取參選資格，並向中選會提出陳情。（圖／翻攝自謝和弦臉書）

編輯中心/綜合報導

2022-10-18 11:01:55

藝人謝和弦日前高調宣布要參選北市萬華、中正區議員，怎料他因為曾違反毒品危害防制條例判刑4個月，尚未執行完畢，14日被中選會宣布不得登記；對此，謝和弦今（18）日攜妻子莉婭，在台北市長候選人蘇煥智律師陪同下到台北高等行政法院遞狀申訴，要爭取參選資格，並向中選會提出陳情。對於被取消參選資格，謝和弦也感嘆「哇，原來這就是政治！」

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▲謝和弦將提出訴願書。（圖／翻攝謝和弦臉書）
▲謝和弦與莉婭今日一同遞狀提出訴願，若爭取失敗，打算投入2024年立委選戰。（圖／翻攝謝和弦臉書）
中選會日前宣布選舉候選人參選資格的審查結果，表示謝和弦因曾違反毒品危害防制條例，遭判有期徒刑4個月尚未執行完畢，依公職人員選舉罷免法規定，不得登記為候選人。

謝和弦不服提出行政異議，認為中選會提出的不可參選理由並不合理，強調自己案件已經於10月14日執行完畢，要爭取拿回參選資格。

謝和弦面對媒體時感嘆「哇，原來這就是政治！就會有這一天，我還太菜了，城府不夠深」，也提到若爭取競選議員失敗，打算在2024年投入立委選戰。謝和弦表示自己心情平靜，感謝外界關心，另外透露在路上看見三重龍門路段6車追撞車禍，也希望車上的人都平安無事。（編輯：倪浩軒）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
 

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