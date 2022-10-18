獎金逾8.6億！新刮刮樂有3個頭獎200萬、千元獎項也最多
台灣彩券公司今（18）日再推出2款刮刮樂新品總獎項超過250萬個，總獎金逾8.6億元，其中「台灣金讚」有3個頭獎200萬元，1000元以上獎項超過36萬個，也是市面上同面額刮刮樂中1000元（含）以上獎項最多的產品；「推金幣」每張售價100元，成堆耀眼的金幣在推幣機上滿溢而出，充滿即將中獎的興奮感，簡單有趣的比大小玩法廣受消費者喜愛，頭獎50萬元。2款刮刮樂新品（詳如【附表】）。
台灣彩券公司說明，刮刮樂「台灣金讚」每張售價200元，票面上的繽紛天燈，承載著平安健康、財富自由、幸福快樂、心想事成、中頭獎、美夢成真的願望與祝福，猶如為自己與台灣這片土地加油，刮出滿滿的正能量。遊戲玩法為刮出2個相同金額即得該獎金，或是刮出2個「 」符號即得獎金1000元，頭獎200萬元共有3個，超過36萬個1000元（含）以上獎項，是市面上同面額刮刮樂中1000元以上獎項最多的一款遊戲，總中獎率31.29%，總獎金逾6.1億元。
同時間上市的還有刮刮樂「推金幣」，每張售價100元，頭獎50萬元共有4個，超過17萬個500元（含）以上的獎項，總中獎率29.99%。票面以民眾熟悉的遊樂場推幣機為設計，成堆的耀眼金幣自推幣機滿溢而出，讓人躍躍欲試，充滿期待與驚喜，遊戲玩法為5局簡單有趣的「比大小」，只要在任一局中「您的金幣」大於「對手的金幣」，即得該局獎金，想要體驗紙上推金幣樂趣的民眾不妨一試。