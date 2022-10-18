好市多聯名卡換人發？國泰世華銀稱還在談 北富銀不評論
擁有超過200萬卡友的美式量販店好市多（Costco）聯名卡，國泰世華銀行拿下的10年發行權，將於明（2023）年8月到期，今（18）日傳出將會易主，由台北富邦銀取得新年度發卡權。不過，對此，國泰世華銀行表示，目前仍與Costco洽談中。台北富邦銀行則回應：「不評論市場傳聞」。
其實，百貨、量販店等向來是銀行衝信用卡的必爭之地，除看上龐大會員數，發卡數可快速往上衝，加上會員消費力高，也成為銀行財管潛在客群，尤其好市多會員消費力更是驚人，更是銀行極力爭取的對象，從最早由中信銀取得聯名卡發行權，後來國泰世華銀行在2013年9月搶下發行權，而且一簽就是10年合約。
只是，國泰世華銀行拿下的Costco聯名卡發行權合約，即將於2023年8月到期，也再掀起聯名卡發行權大戰，尤其日前國泰世華銀才因更換機電系統，導致系統當機，包括ATM、網銀、刷卡系統掛點，好市多結帳人潮大排龍，引發客戶不滿，因此，國泰世華銀行能否再拿到新年度發卡權引關注。
今日就傳出包括國泰世華銀行、北富銀、台新銀行、中信銀行等業者都收到競標邀請，最後由北富銀以超過12億元簽約金搶下，近期就會簽約。不過，對此，國泰世華銀行今日回應指出，「目前仍與COSTCO洽談中，若有進一步消息將於網站公告」。至於傳出搶標成功的北富銀則低調表示，「不評論市場傳聞」。