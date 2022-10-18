超商配菜五月天！半夜吃宵夜　7-11靠「這5樣」年賣4億元

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隨著秋冬腳步接近，7-ELEVEN回歸去年冬季限定的一風堂聯名餐點，包含一風堂唐揚雞、蒜香炸雞丼飯糰等日式街邊小吃，明（19）日起至11月1日期間推出炸物、滷味指定商品，搭配過去只有在日本超商才買得到的「檸檬堂沙瓦」可省10元。
為了提升餐酒儀式感，超過60間門市打造成「現烤哈燒專櫃」和「酒BAR」複合店門市，讓民眾半夜到巷口就能大啖現烤串燒、小酌一番，熱賣品項包括21香草烤雞腿、炭烤日式照燒雞肉串和韓式辣豬肉串燒，單店曾創下一天賣出上百支的紀錄，近期更有新品滿漢香腸和21世紀紫玉地瓜球。即日起至11月4日前，每周五六日加碼「酒BAR現打啤酒」與「哈燒專櫃」商品任選混搭第2件半價。
此外，「酒BAR」也推出「自己調、FUN鬆玩」主題，即起上市2支即飲調酒（瑪格麗特、柯夢波丹）、2款基酒（金宮燒酎、龐貝藍鑽特級琴酒）及4款超商首創調酒師激推酒單，消費者可在「酒BAR」購入適合的基酒後，依照酒譜選購適合搭配的超商飲品，更可以銅板價加購限量雪克杯，製作屬於自己的個人化調酒。
冬季進補旺季到來，冷冷的天氣必吃薑母鴨及羊肉爐，發跡於三重的霸味薑母鴨、霸味羊肉爐，每到冬天天天都是大排長龍。今年進補季到來，霸味首次推出自有品牌啤酒「霸味拉格啤酒」，每瓶79元，將於全台霸味薑母鴨、霸味羊肉爐門市限定販售。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！