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超商配菜五月天！半夜吃宵夜　7-11靠「這5樣」年賣4億元

▲台灣人愛吃宵夜，7-11公布門市「配菜五月天」，光靠5樣商品一年就賣破4億元。（圖／記者黃韻文攝）
▲台灣人愛吃宵夜，7-11公布門市「配菜五月天」，光靠5樣商品一年就賣破4億元。（圖／記者黃韻文攝）

記者黃韻文/綜合報導

2022-10-18 12:56:592022-10-18 12:59:38

超商便利性愈來愈高，除了一般日常需求，現在連半夜想吃宵夜、喝小酒，到超商都能解決。7-11透露最受歡迎的「超商配菜五月天」，光是靠5樣小品一年就能賣破4億元。為了打造24小時解憂食堂，7-11在超過60間門市導入現烤的哈燒專櫃，以及供應現打啤酒的酒BAR，除了最快40秒能吃到現烤的小吃，酒BAR也首創超商酒單，由民眾自製屬於自己的個人化調酒。

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台灣人愛吃宵夜，根據7-ELEVEN觀察銷售數據發現，晚餐到凌晨時段是即食商品的銷售高峰，銷售佔比高達5成以上，無論微波加熱的炸物小點，或是拆封就可吃的冷滷味都各有擁護者，其中民眾最愛「超商配菜五月天」，分別是辣味雞球、韓式炸雞、爆炒滷雞胗、松稜糖燻雞翅、21Plus綜合鹽水雞，光靠這5項商品就創下年度突破4億元的營業額。

▲小酌少不了配菜，7-11公開民眾最愛的「超商配菜五月天」，光靠這5項商品一年就賣出超過4億元。（圖／業者提供）
▲小酌少不了配菜，7-11公開民眾最愛的「超商配菜五月天」，光靠這5項商品一年就賣出超過4億元。（圖／業者提供）
隨著秋冬腳步接近，7-ELEVEN回歸去年冬季限定的一風堂聯名餐點，包含一風堂唐揚雞、蒜香炸雞丼飯糰等日式街邊小吃，明（19）日起至11月1日期間推出炸物、滷味指定商品，搭配過去只有在日本超商才買得到的「檸檬堂沙瓦」可省10元。

為了提升餐酒儀式感，超過60間門市打造成「現烤哈燒專櫃」和「酒BAR」複合店門市，讓民眾半夜到巷口就能大啖現烤串燒、小酌一番，熱賣品項包括21香草烤雞腿、炭烤日式照燒雞肉串和韓式辣豬肉串燒，單店曾創下一天賣出上百支的紀錄，近期更有新品滿漢香腸和21世紀紫玉地瓜球。即日起至11月4日前，每周五六日加碼「酒BAR現打啤酒」與「哈燒專櫃」商品任選混搭第2件半價。

▲超過60間門市打造成「現烤哈燒專櫃」和「酒BAR」複合店，每周五六日商品任選混搭第2件半價。（圖／7-ELEVEN提供）
▲超過60間門市打造成「現烤哈燒專櫃」和「酒BAR」複合店，每周五六日商品任選混搭第2件半價。（圖／7-ELEVEN提供）
此外，「酒BAR」也推出「自己調、FUN鬆玩」主題，即起上市2支即飲調酒（瑪格麗特、柯夢波丹）、2款基酒（金宮燒酎、龐貝藍鑽特級琴酒）及4款超商首創調酒師激推酒單，消費者可在「酒BAR」購入適合的基酒後，依照酒譜選購適合搭配的超商飲品，更可以銅板價加購限量雪克杯，製作屬於自己的個人化調酒。

▲民眾可在「酒BAR」購入基酒，依照超商酒譜在店內選購飲品及冰品，製作屬於自己的個人化調酒。（圖／7-ELEVEN提供）
▲民眾可在「酒BAR」購入基酒，依照超商酒譜在店內選購飲品及冰品，製作屬於自己的個人化調酒。（圖／7-ELEVEN提供）
冬季進補旺季到來，冷冷的天氣必吃薑母鴨及羊肉爐，發跡於三重的霸味薑母鴨、霸味羊肉爐，每到冬天天天都是大排長龍。今年進補季到來，霸味首次推出自有品牌啤酒「霸味拉格啤酒」，每瓶79元，將於全台霸味薑母鴨、霸味羊肉爐門市限定販售。

▲霸味推出自有品牌「霸味拉格啤酒」，在全台霸味薑母鴨、霸味羊肉爐門市販售。（圖／品牌提供）
▲霸味推出自有品牌「霸味拉格啤酒」，在全台霸味薑母鴨、霸味羊肉爐門市販售。（圖／品牌提供）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
 

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